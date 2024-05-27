Новий рекорд дальності: дрон ГУР атакував РЛС в Орську

Дрон Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у неділю, 26 травня, атакував радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Про це у понеділок, 27 травня, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - заявив співрозмовник видання.

Наслідки ураження цілі уточнюються.

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Напередодні російські місцеві пабліки в Telegram повідомили про те, що поблизу Орська нібито упав дрон, ціллю якого "імовріно, був військовий об'єкт". Згодом в російському інформагентстві "РИА Новости" з посиланням на уряд Оренбурзької області також повідомили про те, що "безпілотник упав під ОРСЬКОМ, цивільні об'єкти не постраждали, загрози мешканцям не було".

До цього найбільш віддаленою ціллю, яку атаковали українські безпілотники, був обʼєкт у місті Салават республіки Башкортостан. 9 травня дрон СБУ атакував нафтопереробний завод (НПЗ) "Газпром нафтохім Салават", подолавши відстань у 1500 кілометрів.

"Воронеж М" - складова сімейства стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності РФ. Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до шести тисяч кілометрів.