  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Новий рекорд дальності: дрон ГУР атакував РЛС в Орську

Дмитро Шварц
27 травня 2024 р.

Дрон Головного управління розвідки подолав понад 1800 кілометрів та атакував радіолокаційну станцію у російському місті Орськ.

https://p.dw.com/p/4gJo9
Дрон у Рязанській області РФ, березень 2024 року
Дрон у Рязанській області РФ, березень 2024 року (архівне фото)Фото: Video Obtained By Reuters/via REUTERS

Дрон Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у неділю, 26 травня, атакував радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Про це у понеділок, 27 травня, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", -  заявив співрозмовник видання.

Наслідки ураження цілі уточнюються.

Читайте також: Морські дрони Sea Baby обладнали "Градами" і вдарили по Кінбурнській косі

Напередодні російські місцеві пабліки в Telegram повідомили про те, що поблизу Орська нібито упав дрон, ціллю якого "імовріно, був військовий об'єкт". Згодом в російському інформагентстві "РИА Новости" з посиланням на уряд Оренбурзької області також повідомили про те, що "безпілотник упав під ОРСЬКОМ, цивільні об'єкти не постраждали, загрози мешканцям не було".

До цього найбільш віддаленою ціллю, яку атаковали українські безпілотники, був обʼєкт у місті Салават республіки Башкортостан. 9 травня дрон СБУ атакував нафтопереробний завод (НПЗ) "Газпром нафтохім Салават", подолавши відстань у 1500 кілометрів.

"Воронеж М" - складова сімейства стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності РФ. Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до шести тисяч кілометрів.

Скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Український солдат тримає дрон "Лелека"

На дрони для ЗСУ Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень

На дрони для ЗСУ Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за виділені кошти Силам оборони України доставлять 300 тисяч безпілотників.
Конфлікти30 квітня 2024 р.
Дрон РФ у війні проти України

Хто в Росії виробляє дрони і як масштабують виробництво

Хто в Росії виробляє дрони і як масштабують виробництво

Влада РФ стимулює виробництво БпЛА, які призначені для війни в Україні. До випуску дронів причетна і донька Путіна. Докладніше - в матеріалі DW.
Конфлікти3 травня 2024 р.
Металургійний комбінат у Липецьку

Дрони ГУР атакували вночі військові об'єкти РФ у трьох областях - ЗМІ

Дрони ГУР атакували вночі військові об'єкти РФ у трьох областях - ЗМІ

Під атакою українських безпілотників опинились російські нафтобаза "Калуганефтепродукт", Новолипецький металургійний комбінат і Волгоградський нафтопереробний завод - уже не вперше.
Конфлікти12 травня 2024 р.