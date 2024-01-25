У Київ приїхав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс

У Київ приїхав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс25 січня 2024 р.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув у четвер, 25 січня, до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.
"Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і дізнаюся, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!", - написав він.
За словами дипломата, 2024 рік буде особливо важливим, оскільки скорочення підтримки Заходу "може визначити результат конфлікту".
"Жоден експерт не визнає, а ми говоримо в Литві, що 2024 рік може бути і буде особливо важливим для перебігу війни в Україні. Є сценарії, якщо підтвердяться припущення, що Україна отримає посилену підтримку Заходу, то її позиції у війні посиляться, але прогнозуються і більш складні сценарії", - сказав він литовським журналістам у поїзді до Києва.
Читайте також: Країни Балтії створять "лінію оборони" на кордоні з Росією
Візит Ландсбергіса в Україну триватиме декілька днів
Як зауважує Литовське національне радіо і телебачення LRT, це вже восьмий візит Ландсбергіса до України з початку повномасштабного російського вторгнення.
Під час цього візиту, який триватиме кілька днів, Ландсбергіс зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою і з секретарем Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексієм Даніловим.
Про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, у якого сьогодні день народженя, не повідомляється.
Читайте також: Підсумки візиту Зеленського до Литви, Естонії та Латвії
Литва бере відповідальність за проєкт укриттів для шкіл в Україні
Під час візиту Ландсбергіса Литовське центральне агентство управління проєктами (СPVA) підписало в Києві угоду з представництвом Європейського Союзу в Україні щодо реалізації фінансованого ЄС проєкту будівництва укриттів в українських школах.
Як повідомили DW у СPVA, Європейська Комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України, а Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту.
Програма ЄС надає перевагу регіонам, які потерпають від воєнних дій найбільше - Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Щонайменше п'ять укриттів планують побудувати у цих прифронтових областях. CPVA відібрала школи з найбільшою кількістю учнів, яким бракує навіть мінімально обладнаних укриттів.
Читайте також: Кожна сьома школа в Україні пошкоджена внаслідок атак РФ - міносвіти
Ландсбергіс дорікнув Гутеррішу за ручкання з Лавровим: НеймООНвірно
Перед візитом до Києва Ландсбергіс на свої сторінці в соцмережі X негативно оцінив рутостискання генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреша з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. "НеймООНвірно", - підписав Ландсбергіс фото, обігруючи назву організації (ООН англійською - UN, неймовірно, немислимо - unbelievable).
Сьогодні стало відомо, що ООН відкрила рахунок у російському банку, оскільки "західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів". Як повідомляє міжнародна агенція Reuters, рахунок відкрили ще в 2022 році "для отримання обов'язкових і добровільних внесків у цю міжнародну організацію".
Читайте також: З Лавровим на ОБСЄ зустрілися кілька європейських міністрів