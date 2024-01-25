У Київ приїхав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва на кілька днів. Це його 8-й візит в Україну з початку повномасштабної війни. Перед ним він дорікнув генсеку ООН за рукостискання з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув у четвер, 25 січня, до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і дізнаюся, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!", - написав він.

За словами дипломата, 2024 рік буде особливо важливим, оскільки скорочення підтримки Заходу "може визначити результат конфлікту".

"Жоден експерт не визнає, а ми говоримо в Литві, що 2024 рік може бути і буде особливо важливим для перебігу війни в Україні. Є сценарії, якщо підтвердяться припущення, що Україна отримає посилену підтримку Заходу, то її позиції у війні посиляться, але прогнозуються і більш складні сценарії", - сказав він литовським журналістам у поїзді до Києва.

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Візит Ландсбергіса в Україну триватиме декілька днів

Як зауважує Литовське національне радіо і телебачення LRT , це вже восьмий візит Ландсбергіса до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Під час цього візиту, який триватиме кілька днів, Ландсбергіс зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою і з секретарем Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексієм Даніловим.

Про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, у якого сьогодні день народженя, не повідомляється.

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Литва бере відповідальність за проєкт укриттів для шкіл в Україні

Під час візиту Ландсбергіса Литовське центральне агентство управління проєктами (СPVA) підписало в Києві угоду з представництвом Європейського Союзу в Україні щодо реалізації фінансованого ЄС проєкту будівництва укриттів в українських школах.

Як повідомили DW у СPVA, Європейська Комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України, а Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Програма ЄС надає перевагу регіонам, які потерпають від воєнних дій найбільше - Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Щонайменше п'ять укриттів планують побудувати у цих прифронтових областях. CPVA відібрала школи з найбільшою кількістю учнів, яким бракує навіть мінімально обладнаних укриттів.

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Ландсбергіс дорікнув Гутеррішу за ручкання з Лавровим: НеймООНвірно

Перед візитом до Києва Ландсбергіс на свої сторінці в соцмережі X негативно оцінив рутостискання генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреша з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. "НеймООНвірно", - підписав Ландсбергіс фото, обігруючи назву організації (ООН англійською - UN, неймовірно, немислимо - unbelievable).

Сьогодні стало відомо, що ООН відкрила рахунок у російському банку, оскільки "західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів". Як повідомляє міжнародна агенція Reuters , рахунок відкрили ще в 2022 році "для отримання обов'язкових і добровільних внесків у цю міжнародну організацію".

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