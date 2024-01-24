Кожна сьома школа в Україні пошкоджена через атаки РФ - МОН

Унаслідок російських ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл, а ще 1600 - пошкоджено, повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків. Сьогодні в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

Унаслідок російських ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл, а ще 1600 - пошкоджено. Про це у середу, 24 січня, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна - Укрінформ" повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

"Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень", - сказав він.

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За словами Сташківа, це спричиняє відсутність доступу до освіти в українських дітей. Також він додав, що на сьогодні в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

"Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів", - сказав заступник міністра.

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Оновлена шкільна програма через війну

Навесні 2023 року міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило зміни до навчальної програми для загальноосвітніх шкіл. Серед іншого, зі шкільного курсу "Зарубіжна література" вилучено твори російських та білоруських авторів. А із переліку рекомендованих вилучили програми "Російська література" та "Російська мова".

Суттєвих змін зазнали програми предметів "Історія України" та "Всесвітня історія". Зокрема, передбачено окремий навчальний блок для повного розгляду російсько-української війни з 2014 року.

Оновлено також програми предметів "Захист України", "Основи здоров’я" та "Правознавство" з урахуванням реалій повномасштабного вторгнення Росії в Україну.