Клименко: У школах будуть поліцейські і металошукачі

В українських навчальних закладах чергуватимуть працівники поліції, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в них розмістять металошукачі та рамки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у четвер, 7 грудня, анонсував впровадження комплексу заходів, покликаних допомогти сформувати безпечне освітнє середовище в Україні. "Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей", - написав міністр у Telegram.

Він зауважив, що поліцейських у навчальні заклади добиратимуть за конкурсом, вони проходитимуть ретельну перевірку, медичний огляд та спеціалізоване навчання, "щоб бути готовими до будь-яких викликів".

"Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки", - додав Клименко.

Міністр зазначив, що відбір кандидатів почнеться незабаром. Він також зауважив, що зараз 70 відсотків закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.

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