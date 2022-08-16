 В Україні оновили шкільну програму: без російських та білоруських авторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2022

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Новини

В Україні оновили шкільну програму: без російських та білоруських авторів

З навчальної програми в українських школах вилучили твори російських та білоруських авторів. Також введуть окремий навчальний блок для повного розгляду російсько-української війни.

Український клас у Дрездені

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до навчальної програми для загальноосвітніх шкіл. Оновленийзміст програм розміщено на сайті відомства у вівторок, 16 серпня.

Серед іншого, зі шкільного курсу "Зарубіжна література" вилучено твори російських та білоруських авторів. Утім, вивчатимуться твори письменників, які писали російською мовою, але життя та творчість яких були тісно пов’язані з Україною. Йдеться, зокрема, про твори Миколи Гоголя та Володимира Короленка. Також за вибором учнів та вчителя вивчатимуть твір Михайла Булгакова "Собаче серце", "Бабин Яр" Анатолія Кузнецова та "12 стільців" Ільфа і Петрова.

Із переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучили програми "Російська література" та "Російська мова".

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На уроках історії вчитимуть про "русскій мір" та "рашизм"

Суттєвих змін зазнали програми предметів "Історія України" та "Всесвітня історія". Зокрема, передбачено окремий навчальний блок для повного розгляду російсько-української війни з 2014 року.

"Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

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Також оновлено перелік термінів, до якого додали "русскій мір" та "рашизм", а замість вислову "політика русифікації" застосовано вислів "політика російщення". Також уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм", повідомляють в МОН.

Оновлено також програми предметів "Захист України", "Основи здоров’я" та "Правознавство" з урахуванням реалій повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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