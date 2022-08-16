В Україні оновили шкільну програму: без російських та білоруських авторів

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до навчальної програми для загальноосвітніх шкіл. Оновленийзміст програм розміщено на сайті відомства у вівторок, 16 серпня.

Серед іншого, зі шкільного курсу "Зарубіжна література" вилучено твори російських та білоруських авторів. Утім, вивчатимуться твори письменників, які писали російською мовою, але життя та творчість яких були тісно пов’язані з Україною. Йдеться, зокрема, про твори Миколи Гоголя та Володимира Короленка. Також за вибором учнів та вчителя вивчатимуть твір Михайла Булгакова "Собаче серце", "Бабин Яр" Анатолія Кузнецова та "12 стільців" Ільфа і Петрова.

Із переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучили програми "Російська література" та "Російська мова".

Читайте також: Українські школярі не вивчатимуть "Війну і мир" Толстого та іншу російську класику?

На уроках історії вчитимуть про "русскій мір" та "рашизм"

Суттєвих змін зазнали програми предметів "Історія України" та "Всесвітня історія". Зокрема, передбачено окремий навчальний блок для повного розгляду російсько-української війни з 2014 року.

"Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Читайте також: В укритті чи вдома - як навчатимуться українські школярі з 1 вересня?

Також оновлено перелік термінів, до якого додали "русскій мір" та "рашизм", а замість вислову "політика русифікації" застосовано вислів "політика російщення". Також уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм", повідомляють в МОН.

Оновлено також програми предметів "Захист України", "Основи здоров’я" та "Правознавство" з урахуванням реалій повномасштабного вторгнення Росії в Україну.