У Києві відкрили виставку "скіфського золота" Криму

Виставку з 565 експонатів кримських музеїв, доставлених до Києва з Амстердама наприкінці 2023 року, відкрила Олена Зеленська. За "скіфське золото" Україна боролася з Росією майже 10 років.

У Києві у четвер, 4 липня, презентували експозицію "скіфського золота", перевезеного наприкінці 2023 року з Амстердама, де воно зберігалося після анексії українського півострова Росією. Виставку "Скарби Криму. Повернення" у Скарбниці Національного музею історії України відкрила перша леді України Олена Зеленська, повідомив Офіс президента.

"Країна-агресор любить привласнювати не лише чужі території, а й чужі цінності. Однак зі скарбами музеїв Криму їй це не вдалося", - вказала Зеленська в своєму Telegram-каналі.

Понад 500 експонатів із чотирьох кримських музеїв

На виставці представлені 565 експонатів з Бахчисарайського історико-культурного заповідника, Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Керченського державного історико-культурного заповідника та Херсонесу Таврійського (Севастополь.

"10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця все-таки перемогли", - додала перша леді України в іншому дописі.

Виставка триватиме "до остаточного звільнення Криму", запевнила Олена Зеленська.

Повернення "скіфського золота" до України

Нагадаємо, з лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона тривала виставка "Крим: золото й таємниці Чорного моря" (De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee). На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму.

Після анексії Криму Росією у 2014 році предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва. Водночас щодо повернення цінностей з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, виникла судова суперечка. Музеї Криму, які контролює відтоді Росія, наполягали на поверненні колекції їм, Київ заперечував.

Після десяти років судової тягаганини у Нідерландах тамтешні судді постановили передати артефакти державі Україна, а не музеям Криму, які нині перебувають в окупації.

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