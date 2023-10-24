СБУ: Служитель УПЦ причетний до контрабанди старожитностей

У справі про збут "скіфського золота" на 60 мільйонів євро в Іспанії затримали п'ятьох учасників банди, серед яких представник УПЦ МП з України, повідомила СБУ.

Серед п'ятьох затриманих в Іспанії членів банди, яка намагалася продати українські артефакти на суму понад 60 мільйонів євро, є представник Української православної церкви Московського патріархату з України. Про це у вівтрок, 24 жовтня, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Ідеться про затримання напередодні у Мадриді п'ятьох зловмисників, які намагалися продати старовинні золоті прикраси вартістю 60 мільйонів євро, що належать до історичної спадщини України. Операція була проведена іспанською поліцією у співпраці зі СБУ та БЕБ, додали в службі.

Читайте також: У екснардепа Горбатова знайшли кримські старожитності на мільйони доларів

Повідомлялось, що зловмисниками є троє громадян Іспанії та двоє громадян України. Під час затримання у них вилучені незаконно вивезені з України 11 предметів, переважно ювелірних прикрас, як-от золоті сережки, кулон, чокери та пектораль, які належать до греко-скіфської культури VIII-IV століть до нашої ери.

За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років.