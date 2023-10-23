В Іспанії запобігли спробі продати давні прикраси з України

Скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро було незаконно вивезено з України в 2016 році. Поліція затримала п'ятьох осіб.

Іспанська поліція у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) затримала п'ятьох зловмисників, які намагалися продати в Мадриді старовинні золоті прикраси вартістю 60 мільйонів євро, що належать до історичної спадщини України. Про це у понеділок, 23 жовтня, повідомила пресслужба іспанської поліції.

Зловмисниками виявилися троє громадян Іспанії та двоє громадян України, які незаконно вивезли прикраси з України у 2016 році. Йдеться про 11 предметів, переважно ювелірних прикрас, як-от, складні намиста, браслети та сережки, які належать до греко-скіфської культури VIII-IV століть до нашої ери.

Багатоетапна операція

Як наголошують в іспанській поліції, розслідування у справі контрабанди прикрас з України розпочалося ще у 2021 році після того, як один із предметів - золотий пояс із баранячими головами - був проданий на приватному аукціоні в Мадриді. Це зробив головний підозрюваний - громадянин України і православний священик, який проживає в Мадриді.

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Згодом агенти поліції підтвердили, що у підозрюваних є інші подібні предмети. Зазначається, що пояс та кілька інших прикрас експонувалися в одному з музеїв у Києві з 2009 по 2013 роках.

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Документи про приналежність УПЦ

Після експонування, за даними правоохоронців, коштовності опинилися у власності православного священика, який за змовою з неназваною особою та завдяки допомозі третіх осіб сфальсифікував документи, що підтверджують походження культурної цінності та засвідчують її право власності.

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При цьому для "відбілення" походження прикрас, до них додали документи українською, англійською та іспанською мовами, які підтверджували нібито їхню приналежність до Української Православної Церкви. Згодом зловмисники передали право розпоряджатися прикрасами головному підозрюваному у справі - православному священику.

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У коментарі виданню ВВС Україна голова синодального інформаційного відділу УПЦ (донедавна Московського патріархату) митрополит Климент повідомив, що в Мадриді в УПЦ немає парафії і священники УПЦ там не проживають.

"У Мадриді священники УПЦ не командировані на служіння і не проживають. В Іспанії є лише одна наша парафія, але в іншому місті. Оскільки у повідомлені поліції немає імен і фото, то іншої інформації надати неможливо", - повідомив Климент. Він припускає, що може йтися про священників інших юрисдикцій.

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