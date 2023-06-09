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Верховний суд Нідерландів: Скіфське золото належить Україні

Валерій Сааков
2 год. тому

Нідерландський музей має повернути артефакти античної доби й скіфської епохи Україні, постановив Верховний суд Нідерландів. Своєю ухвалою судді підтримали рішення попередніх інстанцій.

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Один із експонатів "Скіфського золота"
Верховний суд Нідерландів остаточно визнав скіфське золото за УкраїноюФото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про повернення Україні кримських золотих артефактів античної доби й скіфської епохи, чим завершив тривалий судовий процес. Про ухвалене напередодні рішення повідомила в п'ятницю, 9 червня, пресслужба суду.

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Артефакти були виставлені в Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах, коли Росія анексувала Крим у 2014 році, а згодом Україна та музеї Криму сперечалися в судах за право власності на ці артефакти.

"Це рішення завершує цю суперечку. Музей Алларда Пірсона повинен повернути ці мистецькі скарби державі Україна, а не музеям у Криму", - йдеться в ухвалі найвищої судової інстанції Нідерландів.

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Експонати, серед яких скіфський золотий шолом та золота шийна прикраса, кожна з яких важить понад один кілограм (35 унцій), перебували в музеї в Амстердамі на правах тимчасового користування. Виставкова колекція артефактів, що експонувалися в нідерландському музеї, походила з колекцій музеїв у Криму.

ООН, Європейський Союз та Нідерланди визнають "територіальну цілісність" України в кордонах, що існували до 2014 року. У 2016 та 2021 роках суди нижчих інстанцій у Нідерландах постановили, що експонати мають бути повернуті державі Україна.

У рішенні апеляційного суду в 2021 році зазначалося, що згідно з українським законодавством артефакти будуть зберігатися в Національному історичному музеї в Києві "до стабілізації ситуації в Криму".

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Рішення 2021 року "встановило справедливий баланс між порушенням прав музеїв та інтересами держави Україна в захисті своєї культурної спадщини", - зазначив Верховний суд Нідерландів.

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