"Скіфське золото" Криму доставили з Амстердама до Києва

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України. Про це у понеділок, 27 листопада, DW підтвердили у Національному музеї історії України. У київському музеї зазначили, що артефакти зберігатимуться у його фондах до деокупації Криму. При цьому директор музею Федір Андрощук наголосив, що повернення колекції до Києва "покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції у воюючу Україну". "Вони мають забезпечити їй безпрецедентну охорону, а також відповідну економічну підтримку Національному музею історії України", - цитує директора пресслужба музею.

Нагадаємо, з лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона тривала виставка "Крим: золото й таємниці Чорного моря" (De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee). На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму: Національного заповідника "Херсонес Таврійський" (Севастополь), Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Керченського історико-археологічного заповідника.

Читайте також: "Скіфське золото": СБУ підтвердила причетність священника УПЦ до контрабанди

Після анексії Криму Росією у 2014 році предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки. Водночас щодо поверення цінностей з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, виникла судова суперечка. Музеї Криму, які контролює відтоді Росія, наполягали на поверненні колекції їм, Київ заперечував.

Після десяти років судової тягаганини у Нідерландах тамтешні судді постановили передати артефакти державі Україна, а не музеям Криму, які нині перебувають в окупації. Згідно з указом міністерства культури та інформаційної політики України, колекції кримських музеїв мають бути передані на зберігання у Національний музей історії України.

Читайте також: В Іспанії попередили спробу продати античні прикраси з України

Як повідомляє музей, у листопаді цього року предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил. Потім артефакти перевезли до Києва. Нині фахівці обстежують стан цих артефактів. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Читайте також: Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед "чорними" археологами

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук запевнив: "Зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити".