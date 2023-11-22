"Скіфське золото" повертають Україні без стягування "боргів"

В Україну незабаром повернуть колекції чотирьох кримських музеїв, зокрема, "скіфське золото", що з 2014 експонувалися в Нідерландах. Музей Алларда Пірсона не стягуватиме плату за зберігання експонатів.

Міністерство культури та інформаційної політики України і археологічний музей Амстердамського університету Музей Алларда Пірсона домовились про повернення експонатів з чотирьох кримських музеїв.

Як повідомляє мінкульт у середу, 22 листопада, йдеться про колекції "Центрального музею Тавриди", "Керченського історико-культурного заповідника", "Бахчисарайського історико-культурного заповідника" та Національного заповідника "Херсонес Таврійський". Серед артефактів, зокрема, "скіфське золото".

З 2014 року вони експонувалися в Нідерландах на виставці "Крим - золотий острів у Чорному морі".

"В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом дев'яти років, а також за рішення нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів", - ідеться в повідомленні.

Долю "скіфського золота" вирішували в суді

Після анексії Криму Росією між адміністрацією Музею Алларда Пірсона та Україною виникло непорозуміння щодо того, кому повертати ці об'єкти: кримський музеям чи Музейному фонду України.

Наприкінці 2016 року суд Амстердама вирішив повернути "скіфське золото" Україні, однак контрольовані РФ кримські музеї оскаржили рішення.

У 2021 році апеляційний суд підтвердив рішення на користь України, але російська сторона в особі "музеїв Криму" звернулися до Верховного суду Нідерландів.

У червні цього року Верховний суд постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. ЗМІ повідомляли, що для повернення "скіфського золота" українська сторона має відшкодувати Музею Алларда Пірсона близько 100 тисяч євро за зберігання культурних об'єктів.

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