"Скіфське золото" повернулося до України (фотогалерея)
Нідерландський музей повернув Україні золото з кримських музеїв - артефакти античної і скіфської доби - без стягування грошей за зберігання. Після анексії Криму золото "застрягло" в Амстердамі. Деталі - у фотодобірці DW.
Музейні експонати - заручники політики
У 2013 році у німецькому Бонні, а згодом в Амстердамі проходила виставка "Крим. Золото й таємниці Чорного моря", де експонувалися понад 550 древніх коштовних об'єктів з кримських музеїв. Коли у 2014 році Росія анексувала Крим, музей Алларда Пірсона в Амстердамі передав питання, кому повертати скіфське золото, до суду. У підсумку Верховний суд Нідерландів вирішив, що золото треба передати Україні.
Застібка у формі дельфіна
Ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), була знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.
Нові археологічні знахідки
Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму за кілька років до неї. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що розташований неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.
Вінок із некрополя Джург-оба
Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплювала десять століть кримської історії.
Скарби із "Товстої могили"
На виставці у музеї були представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами походить зі скіфського кургану "Товста могила" на Дніпропетровщині. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув Україні 19 об'єктів, позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.
Китайські лаковані скриньки
Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонувалися вперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.
Скіфське золото із Криму
Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, що розташоване на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.
Суперечка, спричинена анексією Криму
Після анексії Криму Росією у 2014 році повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава.
Скіфське золото повернеться до України
Кримські музеї, не задоволені рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама на користь України, у січні 2017 року подали апеляцію. Вердикт Верховного суду Нідерландів поставив крапку у процесі: Нідерландський музей має повернути артефакти античної й скіфської доби Україні.