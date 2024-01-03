У Києві РФ била ракетами по фабриці військового одягу М-Тас

2 січня Росія вдарила ракетами по фабриці тактичного одягу М-Тас, який носять Зеленський і Залужний. Також пошкоджений госпіталь, де проходили реабілітацію поранені військові.

Під час масованого удару 2 січня російська армія вдарила трьома стратегічними крилатими ракетами Х101 по фабриці та складах армійського тактичного одягу М-Тас у Києві.

"Виробничі потужності та складські приміщення М-Тас були пошкоджені/знищені", - повідомили в компанії, яка виробляє тактичний одяг, взуття та спорядження в Україні з 2014 року.

Одяг М-Тас носять, зокрема, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін висловив переконання, що компанії вдасться відбудувати виробництво. "Якщо захочуть - думаю, інвестори знайдуться. А поки що найкращий спосіб підтримати команду М-ТАС - купити їхній продукт", - написав він у Telegram.

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Російська ракета пошкодила госпіталь

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала будівля медичного закладу, де проходять реабілітацію поранені українські військові.

Як повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ, уламок збитої ракети з бойовою частиною влучив у лікарню, але не вибухнув.

"На місці негайно було прийнято рішення про евакуацію тяжкопоранених пацієнтів до іншого лікувального закладу", - розповіли в командуванні. Ніхто не постраждав.

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Кількість поранених у Києві зростає

Росія випустила 2 січня по Україні 99 ракет різних типів і 35 ударних дронів. Понад 70 ракет і близько 15 дронів збили в Києві.

Двоє людей загинули, понад 40 були госпіталізовані внаслідок пошкодження ударом дев'ятиповерхівки в Солом'янському районі.

Загалом внаслідок атаки зафіксовані руйнування у восьми з 10 районів української столиці.

Станом на 13 годину 3 січня відомо про 54 постраждалих. У більшості з них - мінно-вибухові травми.

Попереднього масованого удару РФ завдала 29 грудня 2023 року. Він став найсмертоноснішим для киян.

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