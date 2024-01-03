Київ: зросла кількість жертв масованого удару РФ 29 грудня

Внаслідок масованого ракетного удару російських військ по Києву 29 грудня кількість загиблих зросла вже до 30. Поранення дістали ще майже три десятки людей.

Кількість жертв масованого удару РФ 29 грудня зросла в Києві станом на ранок середи, 3 січня, вже до 30 осіб.

"На превеликий жаль, в лікарні від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла одна особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб", - повідомляє Київська міська військова адміністрація.

29 людей дістали поранення внаслідок тієї атаки. За словами мера Києва Віталія Кличка, цей удар став найбільшим за кількістю жертв серед мирних мешканців української столиці,

Того дня РФ випустила по Україні понад 150 ракет і дронів. Станом на 1 січня було відомо про понад 50 загиблих і 160 поранених українців.

2 січня Росія завдала подібного удару, випустивши по Україні понад 130 ракет і дронів. Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і 130 поранених. Двоє жертв і понад 40 госпіталізованих - з багатоповерхівки Києва.

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Відео наслідків масованої атаки РФ по Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video