  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Київ: зросла кількість жертв масованого удару РФ 29 грудня

Віолетта Чайковська
3 січня 2024 р.

Внаслідок масованого ракетного удару російських військ по Києву 29 грудня кількість загиблих зросла вже до 30. Поранення дістали ще майже три десятки людей.

https://p.dw.com/p/4aok2
Рятувальники в Києві 29 грудня 2023
Рятувальники в Києві 29 грудня 2023 Фото: Nicolas Cleuet / Le Pictorium/picture alliance

Кількість жертв масованого удару РФ 29 грудня зросла в Києві станом на ранок середи, 3 січня, вже до 30 осіб.

"На превеликий жаль, в лікарні від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла одна особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб", - повідомляє Київська міська військова адміністрація.

29 людей дістали поранення внаслідок тієї атаки. За словами мера Києва Віталія Кличка, цей удар став найбільшим за кількістю жертв серед мирних мешканців української столиці, 

Того дня РФ випустила по Україні понад 150 ракет і дронів. Станом на 1 січня було відомо про понад 50 загиблих і 160 поранених українців. 

2 січня Росія завдала подібного удару, випустивши по Україні понад 130 ракет і дронів. Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і 130 поранених. Двоє жертв і понад 40 госпіталізованих - з багатоповерхівки Києва.

Читайте також: "Треба діяти негайно": як Захід реагує на масований удар РФ по Україні

Відео наслідків масованої атаки РФ по Україні

 

"Наді мною летіли вікна": свідки про атаку РФ

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Київ під час масованої атаки з боку армії РФ 29 грудня 2023 року

Масований удар Росії по Україні 29 грудня (фотогалерея)

Масований удар Росії по Україні 29 грудня (фотогалерея)

29 грудня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За даними української сторони, під час атаки війська РФ застосували майже всі наявні у них засоби повітряного ураження. Цей день - у фотогалереї DW.
Конфлікти29 грудня 2023 р.8 фото