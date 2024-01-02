Зеленський про атаки РФ: Ще ніхто не відбивав таких ударів

За п'ять днів у комбінованих атаках війська РФ застосували проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів". "Ще жодна держава не відбивала подібних ударів", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський подякував усім бійцям Повітряних сил Збройних Сил України та мобільних вогневих груп, які відбивають масовані повітряні удари російських військ. Він нагадав, що від 29 грудня війська РФ застосували проти України вже майже 300 ракет і понад 200 ударних дронів типу "Shahed". "Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять "Кинджалів", - наголосив президент України у традиційному вечірньому зверненні у вівторок, 2 січня.

Зеленський також подякував партнерам, які допомагають Україні "зі зброєю для захисту неба". "Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що безпосередньо зберігає життя", - зазначив він, подякувавши, зокрема, Великобританії "за готовність додавати сили нашій протиповітряній обороні".

Зеленський: "Росія повинна запам’ятати, що таке сила захисту життя"

Президент зауважив, що захистом неба в Україні, "ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору". "Якщо не зробити цього зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде й надалі розповзатися Європою і світом", - наголосив він.

За словами українського лідера, відчуття безкарності у російської верхівки "вже призвело до багатьох страждань і смертей". "Росія повинна запам’ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту життя", - наголосив він.

На Харківщині найбільше постраждалих

Зеленський додав, що рятувальні операції після російських атак тривають, команди рятувальників працюватимуть цілодобово. Наразі відомо про 130 поранених і п'ятьох загиблих.

Як уточнили в міністерстві внутрішніх справ України, у Харківській області поранень зазнала 61 людина, у Києві - 52, у Київській області - 16, на Запоріжжі - одна. У Києві та області загинули по дві людини, на Харківщині - одна.

Також Київська обласна військова адміністрація повідомила, що на Київщині пошкоджено 39 приватних і 14 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, обласний реабілітаційний центр, церква, 90 автомобілів, складські приміщення та низка підприємств.