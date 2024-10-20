У Грузії пройшла багатотисячна акція за євроінтеграцію

Десятки тисяч грузинів у неділю провели акцію на підтримку євроінтеграції. До мітингу доєдналася президентка країни Саломе Зурабішвілі.

За тиждень до парламентських виборів у Грузії, в неділю, 20 жовтня, в Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку збереження проєвропейського курсу країни, повідомляє AFP.

Учасники акції пройшли маршем з п'яти локацій в столиці Грузії і зібралися на центральній площі Свободи. Вони тримали прапори своєї країни і ЄС, транспаранти з написом "Грузія обирає Європейський Союз" та співали гімн країни й грузинський текст до європейської "Оди до радості".

Зурабішвілі до Зеленського: Ви воюєте і за Грузію

До акції долучилась і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка послідовно відстоює євроінтеграцію своєї країни. На її переконання, недільна демонстрація "показує, що Грузія вже перемогла" і доєднається до Європи.

Вона закликала людей голосувати проти чинної владної партії"Грузинська мрія", пише Reuters. Також Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського: "Ви воюєте і за Грузію. Ви переможете, і ми разом увійдемо до Євросоюзу".

Вибори, як шанс змінити відносини Грузії і ЄС

Попри те, що у грудні минулого року Євросоюз надав Грузії статус країни-кандидатки на членство в ЄС, цьогоріч стосунки Тбілісі з Брюсселем стрімко погіршилися. Приводом до цього стало ухвалення парламентом країни низки законів, ініційованих "Грузинською мрією". Йдеться, зокрема, про закони "Про іноземний вплив"абр так званий "закон про іноагентів" і закон про "сімейні цінності", що забороняє "пропаганду ЛГБТ" і зміну статі.

Після цього лідери країн ЄС заявили, що процес вступу Грузії де-факто зупинено. Великобританія вперше за 10 років ухвалила рішення заморозити стратегічний діалог, що здійснювався між нею та Грузією на рівні міністрів.

Вважається, що парламентські вибори 26 жовтня стануть вирішальними для визначення подальшого вектору розвитку країни. Якщо переможе проєвропейська опозиція - євроінтеграція країни продовжиться. Якщо ж владу збереже "Грузинська мрія" - стосунки з ЄС будуть під питанням.