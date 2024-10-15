Посол: Британія заморозила стратегічний діалог з Грузією

Посол Великобританії в Тбілісі Гарет Ворд висловив сподівання, що після парламентських виборів уряд Грузії повернеться до прозахідного курсу, і довіра між сторонами буде відновлена.

Великобританія вперше за 10 років ухвалила рішення заморозити стратегічний так званий "Вордропський діалог", що здійснювався між нею та Грузією на рівні міністрів. Крім того, британська сторона скасувала переговори на високому рівні в оборонній сфері, які готувалися, і призупинила програму з кібербезпеки. Про це розповів посол Великобританії у Грузії Гарет Ворд в інтерв'ю виданню InterpressNews у вівторок, 15 жовтня.

Водночас посол висловив сподівання, що після парламентських виборів, які мають відбутися в Грузії 26 жовтня, уряд країни повернеться до прозахідного курсу, і довіра між Лондоном та Тбілісі буде відновлена.

Призупинення "Вордропського діалогу" між Грузією та Великобританією

"Я очікував, що ми разом працюватимемо над зміцненням стійкості Грузії та нашого спільного процвітання, але за останній рік уряд Грузії вибрав інший курс, і в перші місяці мого перебування в Тбілісі мені довелося ясно висловити нашу стурбованість щодо занепаду демократії та антизахідної риторики. Я сподіваюся, що уряд Грузії змінить свій підхід, що дозволить мені знову набути оптимізму", - заявив британський дипломат у розмові з журналістами.

Ворд зазначив, що стурбованість Лондона з'явилася, коли грузинський "парламент ухвалив закон, що обмежує діяльність громадянського суспільства, хоча він бачив сильну протидію з боку громадськості і зобов'язався не повертати цей закон на порядок денний (йдеться про закон "Про прозорість іноземного впливу" або так званий "закон про іноагентів". - Ред.)".

"Ми були розчаровані, коли лідери "Грузинської мрії" почали просувати теорії змови і висувати припущення, що західні партнери підривають Грузію. Ми були шоковані, коли "Грузинська мрія" назвала заборону опозиційних партій однією з обіцянок своєї передвиборчої програми", - додав він.

За словами Ворда, саме ці обставини стали причиною, в силу якої Великобританія вперше з моменту запуску стратегічного "Вордропського діалогу" на рівні міністрів вирішила заморозити цей формат. "Після виборів, незалежно від того, хто буде в уряді, ми сподіваємось побачити чіткі свідчення повернення на євроатлантичний шлях, щоб відновити довіру та повернутися до тісного партнерства", - сказав британський посол.

"Вордропський діалог" був заснований у 2014 році та названий на честь Олівера Вордропа - першого Верховного комісара Великобританії в Грузії, який працював там у 1919-1921 роках. У рамках цього формату представники двох країн щороку обговорюють стратегічне партнерство у низці сфер.

Читайте також: Росія чи ЄС? Грузія перед виборами - на роздоріжжі

"Закон про іноагентів" та інші спірні ініцативи у Грузії

1 серпня в Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", який багатьом спостерігачам нагадує російський закон про "іноагентів". Правова норма зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які одержують щонайменше 20 відсотків своїх доходів з-за кордону, зареєструватися в Національному агентстві публічного реєстру.

Організації, на які поширюється дія закону, зобов'язані щороку надавати мін'юсту декларацію про доходи та видатки. Ухилення від цих вимог загрожує штрафом у розмірі 25 тисяч ларі (близько 8,5 тисячі євро).

Підготовка цього закону та його ухвалення спровокували масові протести в Грузії. Президентка країни Саломе Зурабішвілі ветувала документ, назвавши його калькою з російського закону про "іноагентів", проте правляча партія "Грузинська мрія" подолала вето завдяки своїй більшості в парламенті.

17 вересня депутати від правлячої "Грузинської мрії" підтримали у фінальному читанні законопроєкт про "сімейні цінності", який забороняє "пропаганду ЛГБТ" та зміну статі. Серед іншого, документ забороняє одностатеві союзи та альтернативні форми шлюбу, а також можливість усиновлення дітей людьми, які "ідентифікують себе іншим гендером" та негетеросексуальними людьми. Крім того, нововведення передбачають заборону операцій зі зміни статі, вказувати в документах гендер, відмінний від біологічної статі, а також "пропаганди ЛГБТ" в освітніх установах, ЗМІ та у публічному просторі.

Цей закон був жорстко розкритикований у ЄС. Зокрема, у Брюсселі заявили, що закон порушує основні права грузинів та підриває європейський шлях Грузії.

Читайте також: Спікер парламенту Грузії підписав закон проти ЛГБТК після відмови президентки це зробити

Критика розвитку ситуації в Грузії з боку ЄС та США

Закон "Про прозорість іноземного впливу" також викликав критику з боку Євросоюзу та США. Зрештою лідери країн ЄС призупинили процес інтеграції Грузії в Європейський Союз та заморозили 30 мільйонів євро, призначених на підтримку Тбілісі в оборонній сфері.

Сполучені Штати, своєю чергою, запровадили візові заборони щодо низки грузинських політиків та співробітників правоохоронних органів, а також оголосили про перегляд співпраці з Грузією. Зокрема, Вашингтон призупинив виділення допомоги Тбілісі на 95 мільйонів доларів і відклав на невизначений термін спільні з Грузією військові навчання "Гідний партнер".

Читайте також: Європарламент: Грузія може втратити фінансову допомогу ЄС