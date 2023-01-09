  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Штурм прихильниками експрезидента Бразилії палацу Планалту у столиці
Штурм прихильниками експрезидента Бразилії палацу Планалту у столиціФото: Ueslei Marcelino/REUTERS
ПолітикаБразилія

У Бразилії заарештували 1200 учасників заворушень

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Прихильники Жаіра Болсонару нанесли непроправних збитків історичним артефактам. Колишній президент Бразилії між тим госпіталізований у США.

https://p.dw.com/p/4LveO

Поліція Бразилії ввечері у понеділок, 9 січня, повідомляє про затримання близько 1200 учасників заворушень у столиці Бразиліа, які вдерлися напередодні до будівель Національного конгресу, Верховного суду, а також робочої резиденції глави держави - палацу Планалту. Протестувальники незадоволені результатами президентських виборів в країні та підтримують колишнього президента, правого популіста Жаіра Болсонару, який програв останні вибори.

Читайте також: Новий президент Бразилії да Сілва закликав Росію та Україну до миру

Збитки, яких завдали учасники заворушень будівлям, "непоправні", повідомив в понеділок бразильський медіахолдинг "Глобу". За його даними, знищено годинник кінця XVIII століття, подарований королю Жуану VI, вкрадено рідкісну копію оригіналу конституції Бразилії, пошкоджено полотно "Мулатки" бразильського художника Алберту ді Кавальканті. Реставратори вже повідомили, що відновлення цього полотна триватиме не менше 90 днів.

Губернатор столичного округу Бразиліа Ібанейс Роша звільнив начальника служби безпеки столиці Андерсона Торреса, який раніше обіймав посаду міністра юстиції в уряді Болсонару.

Експрезидента Болсонару госпіталізували

Тим часом  експрезидента Бразилії Болсонару госпіталізували в Орландо, штат Флорида у США, з болем у животі, повідомляють ЗМІ 9 січня. 67-річний Болсонару виїхав з Бразилії до США за два дні до закінчення терміну президентських повноважень. Він має низку проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ножовим нападом, який ледь не забрав його життя під час його президентської кампанії 2018 року.

США не отримували запитів щодо Болсонару

Сполучені Штати заявляють, що не отримували жодних офіційних запитів від бразильського уряду щодо статусу колишнього президента Жаїра Болсонару після штурму його прихильниками Конгресу Бразилії, заявили у понеділок у Білому домі. Радник з Національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що американські чиновники не мають прямого контакту з Болсонару.

Минулого тижня відбулася інавгурація нового президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.

"Маленька Україна" у Бразилії

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прапори США та України

США запевняють у стабільності фінансової допомоги Україні

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Роберт Габек під час візиту до Норвегії

Норвегія буде для ФРН тим, чим могла б стати РФ

Норвегія буде для ФРН тим, чим могла б стати РФ

Економіка9 год. тому
Тестування на коронавірус у Китаї

Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців

Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців

Здоров'я10 год. тому
Запуск ракети Північною Кореєю, архівне фото

Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Конфлікти14 год. тому
На першій службі ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври було велелюдно

Першу літургію ПЦУ в лаврі віряни назвали історичною

Першу літургію ПЦУ в лаврі віряни назвали історичною

Конфлікти7 січня 2023 р.
БМП Marder

Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Конфлікти6 січня 2023 р.
ЗСУ отримають БМП Marder з Німеччини

БМП Marder та інші нові озброєння для України

БМП Marder та інші нові озброєння для України

Технології6 січня 2023 р.
На головну сторінку