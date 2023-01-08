У Бразилії прихильники Болсонару увірвалися до Конгресу

На знак протесту проти результатів президентських виборів у Бразилії прихильники правого популіста Жаіра Болсонару, який програв за підсумками голосування лівому Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, у неділю, 8 січня, увірвалися в будівлі Конгресу та Верховного суду, а також оточили президентський палац.

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, люди, які потрапили всередину будівель Конгресу та Верховного суду у столиці країни Бразиліа, руйнують меблі. Загалом кількість протестувальників оцінюється приблизно в три тисячі.

Новий президент країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві в цей час перебував у штаті Сан-Паулу. Нині на місці події задіяні всі сили безпеки.

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Болсонару не визнав поразки на виборах і покинув країну

1 січня відбулася інавгурація обраного президента да Сілви , який переміг у другому турі президентських виборів попередника - правого популіста Болсонару.

Утім, відомий праворадикальними поглядами та скептичним ставленням до пандемії COVID-19 Болсонару не визнав поразки. Він заявив, що демонстрації його прихильників, які відбулися після виборів, є "результатом обурення і почуття несправедливості тим, як організували виборчий процес".

За регламентом інавгурації, обраному президенту має вручати спеціальну перев'язь його попередник, проте Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки полетів із Бразилії до Флориди за 48 годин до закінчення терміну своїх повноважень. Перед відльотом Болсонару розмістив у соціальних мережах звернення до своїх прихильників, заявивши, що "битва програна, але війни ми не програємо". Водночас він закликав їх не влаштовувати заворушень і поважати конституцію країни. Відтоді прихильники Болсонару протестували проти результатів виборів, зокрема перекривали дороги.

Довгий шлях да Сілви до повернення в політику

Луїс Інасіу Лула да Сілва став президентом утретє. Вперше він обійняв посаду у 2003 році та був переобраний у 2006. Після другого терміну він не став балотуватися на третій, адже за бразильським законодавством, одна людина не може бути главою держави більше ніж двічі поспіль.

У 2017 році експрезидента засудили до 9,5 року в'язниці за звинуваченнями в корупції, але пізніше він вийшов на волю. У 2021 році Федеральний верховний суд Бразилії скасував усі звинувачення на адресу політика. Це знову відкрило йому двері до великої політики.

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