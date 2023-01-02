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Да Сілва на церемонії інавгурації
Да Сілва на церемонії інавгураціїФото: Ueslei Marcelino/REUTERS
ПолітикаБразилія

У Бразилії інавгурували президента Лулу да Сілву

Анатолій Арні | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Луїс Інасіу Лула да Сілва, який втретє став президентом країни, склав присягу після перемоги на виборах. Його попередник Жаір Болсонару покинув Бразилію.

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У столиці Бразилії в неділю, 1 січня, відбулася інавгурація обраного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Політик, який обирався від лівої Партії трудящих і втретє вступив на посаду президента, склав присягу перед Національним конгресом.

У першій промові на посаді президента да Сільва розкритикував свого попередника Жаіра Болсонару. За його словами, колишня влада відповідальна за скорочення ресурсів, що виділяються на освіту, охорону здоров'я та охорону лісів Бразилії. Да Сілва пообіцяв зайнятися питаннями екологічного порядку денного, а також поліпшити становище малого й середнього бізнесу.

Це третій президентський строк для да Сілви. Вперше він обійняв посаду у 2003 році та був переобраний у 2006. Після другого терміну він не став балотуватися на третій, адже за бразильським законодавством, одна людина не може бути главою держави більше ніж двічі поспіль. У 2017 році експрезидента засудили до 9,5 року в'язниці за звинуваченнями в корупції, але пізніше він вийшов на волю. У 2021 році Федеральний верховний суд Бразилії скасував усі звинувачення на адресу політика.

Читайте також: Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії: що це означає для України?

Штайнмаєр пообіцяв да Сілві підтримку в захисті дощових лісів

Інавгурацію да Сілви відвідав, зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), і запевнив свого колегу, що Берлін готовий підтримувати нового главу держави в його "амбітних планах щодо захисту дощових лісів". Президент ФРН має намір 2 січня побувати в багатому на тропічні ліси бразильському штаті Амазонас, де за часів правління Болсонару значно збільшилася вирубка дерев і почастішали пожежі.

У поїздці президента Німеччини супроводжує міністерка охорони довкілля Штеффі Лемке (Steffi Lemke). За її словами, з початком нового президентського строку да Сілви світ отримає шанс "врятувати Амазонію і тим самим зберегти одне з найважливіших місць, що запобігають кліматичній катастрофі". 

Болсонару не визнав поразки на виборах і покинув країну

Да Сілва здобув перемогу в другому турі президентських виборів у жовтні, отримавши 50,9 відсотка голосів. За його суперника Болсонару проголосували 49,1 відсотка виборців. Відомий праворадикальними поглядами та скептичним ставленням до пандемії COVID-19 Болсонару не визнав безпосередньо поразки на виборах. Він заявив, що демонстрації його прихильників, які відбулися після виборів, є "результатом обурення і почуття несправедливості тим, як організували виборчий процес".

За регламентом інавгурації, обраному президенту має вручати спеціальну перев'язь його попередник, проте Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки полетів із Бразилії до Флориди кількома днями раніше. Перед відльотом Болсонару розмістив у соціальних мережах звернення до своїх прихильників, заявивши, що "битва програна, але війни ми не програємо". Водночас він закликав їх не влаштовувати заворушень і поважати конституцію країни.

У день приведення да Сілви до присяги бразильська поліція затримала чоловіка з ножем і вибуховим пристроєм, який намагався проникнути на еспланаду. Інавгурація пройшла в атмосфері підвищених заходів безпеки через погрози, які надходили на адресу да Сілви від прихильників його попередника.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі?

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