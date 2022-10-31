Лула да Сілва переміг на президентських виборах у Бразилії

Чинний президент Жаір Болсонару поки не визнав свою поразку, однак іноземні лідери вже привітали да Сілва з перемогою.

Колишній президент Бразилії, який представляє ліву Партію трудящих, Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі президентських виборів, що відбувся в неділю, 30 жовтня. Він набрав 50,87 відсотка голосів. Його суперник - чинний глава держави правий популіст Жаір Болсонару отримав підтримку 49,13 відсотка виборців.

У першому турі виборів, що відбувся 2 жовтня, 77-річний Лула да Сілва також випередив Болсонару, хоч і з меншим відривом, ніж того можна було очікувати на підставі опитувань: 48,5 відсотка у лівого кандидата проти 43,2 відсотка у чинного глави держави.

Болсонару не коментує результати виборів

Під час виборчої кампанії з табору Болсонару неодноразово лунали заяви про можливі маніпуляції на виборах, хоча конкретних доказів цьому не наводилось. Це викликало побоювання, що він не змириться з поразкою і спробує оскаржити результати, зауважує AP.

Наразі чинний президент не прокоментував результати виборів. "Поки що Болсонару не телефонував мені, щоб визнати мою перемогу, і я не знаю, чи подзвонить він, чи визнає мою перемогу", - сказав Лула да Сілва, виступаючи перед десяткам тисяч своїх прихильників в Сан-Паулу, пише Reuters.

Джерело в таборі Болсонару повідомило Reuters, що він не робитиме публічних заяв до понеділка. Його представники не відповіли на запит про коментарі.

Водії вантажівок, яких вважають прихильниками Болсонару, у неділю заблокували в чотирьох місцях шосе у штаті Мату-Гросу, повідомив оператор автомагістралі. Також в інтернеті поширювалося відео, на якому чоловік стверджує, що далекобійники планують заблокувати головні автомагістралі країни, закликаючи до військового перевороту, щоб не дати да Сілва обійняти посаду.

Іноземні лідери вітають да Сілва

Ввечері в неділю да Сілва вже привітали з перемогою представники Європейського Союзу, президент США Джо Байден та інші світові лідери. Байден наголосив, що вибори в країні були "вільні, чесні і гідні довіри", в ЄС теж високо оцінили ефективність і прозорість виборчої кампанії, пише AP. Міжнародні спостерігачі також заявили, що недільні вибори були добре організовані, додає Reuters.

Довгий шлях да Сілва до повернення

Луїс Інасіу Лула да Сілва був президентом Бразилії в 2003-2010 роках і мав величезну популярність. Згодом його було засуджено до 12 років за звинуваченням у корупції. У листопаді 2019 року да Сілва вийшов на волю за рішенням суду на час розгляду його апеляції, а в березні 2021 року суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними справи щодо експрезидента. Це знову відкрило йому двері до великої політики.