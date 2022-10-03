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Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (праворуч) і чинний президент Бразилії Жаір Болсонару (ліворуч)
Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (праворуч) випередив чинного президента Бразилії Жаіра Болсонару (ліворуч) у першому турі виборів.
ПолітикаБразилія

Вибори президента Бразилії: у фаворитів мінімальний розрив

Євген Жуков | Степан Смишляєв
2 год. тому

Жодному з кандидатів на президентських виборах у Бразилії не вдалося набрати більше 50 відсотків голосів, тому 30 жовтня відбудеться другий тур. За посаду змагатимуться Луїс Інасіу Лула да Сілва та Жаір Болсонару.

https://www.dw.com/uk/vibori-prezidenta-brazilii-miz-favoritami-minimalnij-rozriv/a-63318853

На президентських виборах у Бразилії з невеликим відривом лідирує колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва, випереджаючи свого головного суперника, чинного президента Жаіра Болсонару.

Станом на ранок понеділка, 3 жовтня, підраховані 99,9 відсотка протоколів. Да Сілва набирає 48,4 відсотка голосів, а Болсонару - 43,2 відсотка. Раніше більшість опитувань громадської думки показували, що да Сілва мав перевагу в 10-15 відсотків.

Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів, 30 жовтня відбудеться другий тур виборів. 

Участь у виборах після скасування вироків

Да Сілва був президентом Бразилії в 2003-2010 роках і мав величезну популярність. Згодом його засудили до 12 років за обвинуваченням у корупції. У листопаді 2019 року да Сілва вийшов на волюза рішенням суду поки розглядали його апеляції, а в березні 2021 року суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними справи щодо експрезидента. Це знову відкрило йому двері до великої політики.

Болсонару обіймає президентську посаду з 1 січня 2019 року.

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