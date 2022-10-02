Болсонару проти да Сілви: бразильці обирають президента

У Бразилії у неділю, 2 жовтня, відбувається перший тур президентських виборів, які називають найбільш поляризованими в історії країни, повідомляє Reuters. Головним опонентом чинного лідера держави Жаіра Болсонару, відомого правими популістськими та проросійськими поглядами, є експрезидент Бразилії (2003-2010), співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Наразі більшість опитувань відзначають відрив Лули від Болсонару на 10-15 відсоткових пунктів. Якщо він набере понад 50 відсотків голосів, що, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, є цілком ймовірним, то стане переможцем перегонів без голосування у другому турі.

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Болсонару прибув на виборчу дільницю Фото: AFP via Getty Images

Чинний президент Бразилії Болсонару не довіряє результатам соцопитування та переконаний у своїй перемозі. "Якщо ми проведемо чисті вибори, ми переможемо сьогодні, набравши щонайменше 60 відсотків голосів", - заявив Болсонару у відео, опублікованому в його акаунтах у соціальних мережах напередодні голосування.

Як дав зрозуміти чинний президент, він не прийме поразку, що може спричинити інституційну кризу або ж хвилю насильства після виборів, зазначає Reuters.

Корупційний шлейф Лули да Сілви

Під час останніх виборів його опонент Лула да Сілва перебував у в'язниці, відбувавши покарання за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. У листопаді 2019 він вийшов на волю за рішенням суду, допоки розглядали його апеляції. У березні 2021 суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи щодо експрезидента, що знову відкрило йому двері до великої політики. Свою провину Лула так не визнав та називав звинувачення у корупції політично мотивованими.

Лула да Сільву Фото: AFP via Getty Images

Якщо жоден з кандидатів не набере більшість голосів, другий тур виборів відбудеться 30 жовтня.

Крім президента, бразильці у неділю також обирають 513 членів нижньої палати Конгресу, третину з 81 членів Сенату, губернаторів і законодавчі органи штатів.

Хоча Лулу називають лідером президентських перегонів, очікується, що консервативна коаліція, яка підтримує Болсонару, матиме більшість в обох палатах Конгресу. Це може стати проблемою для лівих керувати країною на тлі збільшення рівня бідності, високого рівня безробіття та нерівномірного відновлення країни після пандемії COVID-19, прогнозує Reuters.