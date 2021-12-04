 Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2021

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Новини

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування щодо неправдивих заяв Жаіра Болсонару про залежність СНІДу і вакцинації від COVID-19.

Президент Бразилії Жаір Болсонару (ц)

Президент Бразилії Жаір Болсонару (ц)

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування проти президента країни Жаіра Болсонару за неправдиві заяви щодо пандемії COVID-19. Рішення про це у п'ятницю, 3 грудня, оголосив суддя Верховного суду Бразилії Александер де Мораєс, передає dpa.

Рішення ухвалено за результатом розгляду звернення Сенату Бразилії щодо заяв Болсонару про залежність СНІДу від вакцинації проти коронавірусу. Так, 24 жовтня у прямому ефірі у Facebook та Instagram президент, посилаючись нібито на "офіційні повідомлення" від уряду Великобританії, заявив, що "у повністю вакцинованих (проти COVID-19) людей синдром набутого імунодефіциту розвивається набагато швидше, ніж очікувалося".

Соцмережі пізніше видалили відеоролики із заявами президента, пояснюючи це порушенням їхніх правил.

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Болсонару, натомість, усі обвинувачення відкидає. За його словами, він просто цитував статтю журналу Exame і не висловлював власних суджень. Президент Бразилії залишається нещепленим і часто виступав проти обов'язковості вакцинації, а також проти протиепідемічних заходів. Він заявляв, що в обмеженнях, спричинених пандемією, більше недоцільності, ніж користі.

Чи розслідуватиме генеральна прокуратура заяви президента, невідомо, адже раніше прокуратура ігнорувала звернення Сенату у подібних справах, зазначає АР.

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За офіційними даними, у Бразилії понад 22 мільйони людей були інфіковані коронавірусом, а понад 615 тисяч пацієнтів померли у зв'язку з COVID-19.  

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