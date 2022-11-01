У Бразилії прихильники Болсонару заблокували автодороги

У Бразилії прихильники Жаіра Болсонару, який програв вибори президента Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, перегородили дороги більш ніж у 300 місцях.

На знак протесту проти результатів президентських виборів у Бразилії прихильники правого популіста Жаіра Болсонару, який програв за підсумками голосування лівому колишньому президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, у понеділок, 31 жовтня, перекрили автомагістралі у понад 300 місцях по всій країні. Про це пише бразильська газета Folha de S. Paulo з посиланням на дорожну поліцію.

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Так, протести поширилися від Мату-Гросу та Санта-Катаріни до Парани, Сан-Паулу, Мінас-Жерайс, Гояс і Баїя. Серед прихильників Балсонару - багато водіїв вантажівок, оскільки він знизив вартість дизельного палива, зазначає Reuters.

Найбільше блокувань доріг було в Санта-Катаріні, штаті, де Болсонару має величезну базу підтримки, і Мату-Гросу-ду-Сул, важливому штаті, відомого вирощуванням зерна та великою рогатою худобою.

Болсонару досі не визнав своєї поразки

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який представляє ліву Партію трудящих, переміг у другому турі президентських виборів, проведеному в неділю, 30 жовтня. Він набрав 50,87 відсотка голосів. Його суперник - чинний глава держави правий популіст Жаір Болсонару отримав підтримку 49,13 відсотка виборців.

У першому турі виборів, що відбувся 2 жовтня, 77-річний Лула да Сілва також випередив Болсонару, хоч і з меншим відривом, ніж того можна було очікувати на підставі опитувань: 48,5 відсотка у лівого кандидата проти 43,2 відсотка у чинного глави держави.

Утім, Болсонару досі не визнав своєї поразки. Він не буде публічно говорити про неї до вівторка, заявив міністр кабінету міністрів на тлі сумнівів щодо того, чи прийме правий популіст перемогу Лули, пише агенція Reuters.

Довгий шлях да Сілви до повернення в політику

Луїс Інасіу Лула да Сілва був президентом Бразилії в 2003-2010 роках і мав величезну популярність. Згодом його було засуджено до 12 років за звинуваченням у корупції. У листопаді 2019 року да Сілва вийшов на волю за рішенням суду на час розгляду його апеляції, а в березні 2021 року суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними справи щодо експрезидента. Це знову відкрило йому двері до великої політики.