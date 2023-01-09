У Бразилії затримали сотні учасників заворушень

За різними даними, поліція затримала від 200 до 400 прихильників експрезидента Жаіра Болсонару, які напали на урядові будівлі у бразильській столиці.

Поліція затримала не менше 200 учасників заворушень у столиці Бразилії, які вдерлися до будівель Національного конгресу, Верховного суду, а також робочої резиденції глави держави - палацу Планалту. Про це в ніч на понеділок, 9 січня, повідомив міністр юстиції Флавіу Діну, пише Reuters.

Своєю чергою цивільна поліція столичного округу повідомляє про 300 затриманих, а губернатор Ібанейс Роша - про понад 400.

Верховний суд Бразилії усунув губернатора від посади на 90 днів через недоліки в забезпеченні безпеки столиці, пише Reuters.

Болсонару засудив заворушення

Напередодні незадоволені результатами президентських виборів прихильники колишнього президента, правого популіста Жаіра Болсонару вдерлися до урядових будівель та влаштували там погроми. Сили правопорядку вже повернули контроль над будівлями.

Болсонару засудив дії своїх прихильників, назвавши їх незаконними. "Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії. Проте грабежі та вторгнення в державні будівлі, які сталися сьогодні, а також ті, що практикувалися лівими у 2013 та 2017 роках, виходять за рамки правил", - написав політик у Twitter.

Минулого тижня відбулася інавгурація нового президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки покинув країну.

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