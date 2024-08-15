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На Бєлгородщині запровадили режим НС федерального рівня

Дмитро Шварц | Катерина Вєнкіна
15 серпня 2024 р.

Напередодні влада Бєлгородщини ухвалила рішення про запровадження там режиму НС регіонального рівня. Із сусідньої Курщини триває евакуація людей.

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Поліція у Бєлгороді
У Бєлгородській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівняФото: Str/REUTERS

На тлі наступу Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області Росії у Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації (НС) вже не регіонального, а федерального рівня. Про це у четвер, 15 серпня, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Також у Бєлгородській, Брянській та Курській областях 9 серпня було запроваджено режим контртерористичної операції. З низки районів Курщини триває евакуація людей. Окрім того, мешканці Краснояружського району Бєлгородської області практично повністю залишили його, повідомляв Гладков.

Війська РФ риють мережу окопів на Курщині

Напередодні в соцмережі X під обліковим записом OSINTtechnical було розміщене повідомлення про те, що російські війська риють мережу окопів у Курській області, за 45 кілометрів від кордону. У соцмережі Vkontakte також можна було побачити оголошення від 14 серпня про те, що "потрібні люди, щоб рити окопи у Льгові". 

Американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російських воєнних блогерів 14 серпня повідомив, що українські формування "незначно просунулися в Курській області". Водночас наступ ЗСУ має "відчутний вплив на оборону, матеріально-технічне забезпечення та безпеку Росії", зазначили аналітики ISW. Російська влада продовжує вербувати бійців для протистояння силам України в Курській області, додали там.

12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області. Також 12 серпня курський губернатор під час доповіді президентові Росії Володимиру Путіну заявив, що ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини, "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км". 

14 серпня Зеленський після доповіді Сирського повідомив, що лише від початку цієї доби ЗСУ на Курщині просунулися на відствнь "від одного до двох кілометрів на різних ділянках".

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