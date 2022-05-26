Центр Харкова обстріляла армія РФ: є жертви

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину26 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини четверга, 26 травня (час київський).

Зеркаль: На Угорщину можна вплинути нафтопроводом "Дружба"

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Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль пропонує Україні говорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який блокує запровадження ембарго на російську нафту, "мовою, яку він розуміє - мовою сили". "Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу "Дружба". Але по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли в 2019 році вона була забруднена хлором, а по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну", - написала Зеркаль у своєму Facebook. Вона також додала, що "було б дуже доречним, якби з ним щось сталося".

Крім того, вона радить не фокусуватися на ембарго, адже це, на її думку, дало можливість Орбану та Угорщині шантажувати ЄС та постійно підвищувати ставки у цій "дискусії на крові". Водночас, як вважає Зеркаль, європейська боротьба навколо ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне. Натомість, щоб позбавити росіян мільярдних прибутків, можна просувати пропозицію України щодо накопичення на окремому escrow-рахунку коштів за продаж російських енергоресурсів, зазначає радниця міністра енергетики.

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Російські війська знову обстрілюють Харків, є загиблі та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у четвер, 26 травня.

"Просимо мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів семеро людей постраждали. На жаль, четверо загиблих. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook повідомила, що обстріляли центральні райони міста.

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