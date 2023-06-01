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Сунак: Законне місце України - у НАТО

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
37 хв. тому

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не єдиний, хто вважає, що законне місце України в НАТО. Аналогічної думки дотримується й очільник британського уряду Ріші Сунак. Він так само виступає за механізми безпеки для України.

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Ріші Сунак: Законне місце України - в НАТО
Ріші Сунак і Зеленський під час зустрічі поблизу Лондона (15 травня 2023 року)Фото: Carl Court/AFP/Getty Images

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримує членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Відповідну заяву Сунак зробив у четвер, 1 червня, за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся в Молдові.

"Я згоден із генеральним секретарем НАТО (Єнсом Столтенбергом. - Ред.) в тому, що законне місце України - у НАТО. І те, про що ми наразі говоримо з Україною, - це переконатися, що у них є вся необхідна підтримка для успішного контрнаступу", - заявив Сунак, якого цитує телеканал Sky News.

Раніше Єнс Столтенберг заявляв у квітні під час свого візиту до Києва, що місце України по праву - в Альянсі.

У Лондоні воліли б бачити механіми безпеки для України

Крім того, виступаючи перед журналістами, Сунак зазначив, що він пишається досягненнями Великобританії у підтримці України. Він також додав, що в Лондоні прагнуть переконатися, що Україна отримає механізми безпеки в довгостроковій перспективі.

"Тож ми посилаємо дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо, ми тут, щоб залишитися, і ми й надалі підтримуватимемо Україну - не лише тепер, а й на роки вперед", - наголосив британський прем'єр.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський закликав до розширення ЄС і НАТО. 

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки на її території вирує війна.

Читайте також: Зеленський: Більшість не зрозуміє, якщо Україну не запросять в НАТО влітку

Нагадаємо, що на 11-12 липня у Вільнюсі запланований саміт Північноатлантичного альянсу. За даними ЗМІ, на ньому вперше з часів "холодної війни" НАТО розгляне план відбиття можливих російських атак. 

Офіційний Київ закликає країни-члени Альянсу ухвалити у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення України стати членом НАТО.

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