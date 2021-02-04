 Столтенберг позитивно оцінює перше обговорення його планів реформ у НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Столтенберг позитивно оцінює перше обговорення його планів реформ у НАТО

Країни-члени НАТО в цілому позитивно сприйняли ініціативи Єнса Столтенберга щодо реформування Альнсу, повідомив генсек військово-політичного блоку після відеоконсультацій з міністрами оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг позитивно оцінив проведені в середу, 17 лютого, консультації представників країн-учасниць Альнсу, де обговорювалися ініціативи щодо реформ НАТО. За словами генсека Альянсу, обговорення стало "добрим початком". Йшлося про реформування військово-політичного блоку, особливо в частині фінансування заходів, спрямованих на стримування й оборону на території країн-членів НАТО, передає агенція новин dpa.

Одна з пропозицій Столтенберга передбачає принаймні часткове фінансування з загального бюджету НАТО заходів на стримування й оборону.

Крім того, Столтенберг планує переробити нинішню стратегічну концепцію НАТО, запровадити додаткові консультації з метою посилення політичної координації. За словами Столтенберга, мета цього кроку - зробити НАТО краще підготовленим до майбутнього.

Міністри оборони країн НАТО проводять 17-18 лютого дводенну відеоконференцію. У ній вперше бере участь новий керівник Пентагону Ллойд Остін. Зокрема планується обговорити збільшення бюджету Альянсу, розширення місії в Іраку, а також можливе припинення операції в Афганістані. Нинішній саміт міністрів оборони країн НАТО став першим після вступу Джо Байдена на посаду президента США.

Збільшення видатків на оборону

Напередодні Столтенберг закликав європейські держави-учасники НАТО виконувати їхні зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Читайте також: Зеленський до Байдена: Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?

На думку генсеку НАТО, відмова європейських країн-членів НАТО від підвищення оборонних витрат після припинення президентських повноважень Дональда Трампа була б "хибним сигналом".

Серед причин - "агресивна поведінка Росії" й "анексія Криму"

Столтенберг наголосив, що в цьому питанні позиція нової адміністрації США не зміниться. Генсек Альянсу нагадав, що рішення НАТО - домогтися зростання витрат на оборону до рівня двох відсотків внутрішнього валового продукту (ВВП) - ухвалили в 2014 році, "коли Джо Байден був віце-президентом". Причиною тодішнього рішення стали "агресивна поведінка Росії, анексія Криму та жорстокіші форми тероризму". Ці загрози не зникли, крім того, до них додалися дедалі небезпечніші кібератаки, наголосив очільник НАТО.

Читайте також: Столтенберг: Чим успішніша Україна у реформах, тим ближче до НАТО

Утім, попри всі розбіжності з Росією, Єнс Столтенберг висловився за продовження діалогу з Кремлем. "Навіть якщо ми не віримо в кращі відносини з Москвою, ми повинні вміти керувати складними відносинами", - зазначив глава Альянсу.

Читайте також: Столтенберг наголосив, що не Росія вирішуватиме, хто приєднається до НАТО

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа вкрай гостро критикувала Німеччину за буцімто занизькі видатки на оборону, що, своєю чергою, викликало заперечення в Берліні. На тлі суперечки навколо оборонного бюджету ФРН Трамп розпорядився скоротити чисельність американського військового контингенту в Німеччині.

Однак 5 лютого в Пентагоні повідомили, що остаточне рішення щодо виведення американських військовослужбовців з Німеччини ухвалять не раніше середини 2021 року

Дивитись відео 04:35

Призов у Бундесвер: чому в армії ФРН можуть відновити строкову службу (31.08.2020)

Також за темою

USA Washington | Präsident Joe Biden unterschreibt Executive Order zum Klimawandel

Джо Байден: перші кроки на посаді президента США (фотогалерея) 04.02.2021

Новому президентові США від попередника залишилася тяжка спадщина. Як Джо Байден відповість на виклики, перед якими постала країна? Якими були його перші кроки?

USA | Washington | Präsident Biden im Weissen Haus PK

Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена 04.02.2021

Новому президентові США від попередника залишилася тяжка спадщина. Як Джо Байден відповість на виклики, перед якими постала країна? Якими були його перші кроки?

USA Washington | Inauguration | Joe und Jill Biden vor dem Weißen Haus

Джо Байден: як зміниться політика США щодо України за нового президента 20.01.2021

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Як зміниться політика США щодо України, чи продовжаться поставки зброї Києву та що буде з "Північним потоком-2"?

Реклама

Докладно

Канал Шарія на Youtube

Підозра від СБУ: що відомо про Анатолія Шарія

Чим відомий блогер Анатолій Шарій, якому СБУ закидає державну зраду та розпалювання ворожнечі.  

Protest Autos Ukraine Import Sprit

Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  