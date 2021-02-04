Столтенберг позитивно оцінює перше обговорення його планів реформ у НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг позитивно оцінив проведені в середу, 17 лютого, консультації представників країн-учасниць Альнсу, де обговорювалися ініціативи щодо реформ НАТО. За словами генсека Альянсу, обговорення стало "добрим початком". Йшлося про реформування військово-політичного блоку, особливо в частині фінансування заходів, спрямованих на стримування й оборону на території країн-членів НАТО, передає агенція новин dpa.

Одна з пропозицій Столтенберга передбачає принаймні часткове фінансування з загального бюджету НАТО заходів на стримування й оборону.

Крім того, Столтенберг планує переробити нинішню стратегічну концепцію НАТО, запровадити додаткові консультації з метою посилення політичної координації. За словами Столтенберга, мета цього кроку - зробити НАТО краще підготовленим до майбутнього.

Міністри оборони країн НАТО проводять 17-18 лютого дводенну відеоконференцію. У ній вперше бере участь новий керівник Пентагону Ллойд Остін. Зокрема планується обговорити збільшення бюджету Альянсу, розширення місії в Іраку, а також можливе припинення операції в Афганістані. Нинішній саміт міністрів оборони країн НАТО став першим після вступу Джо Байдена на посаду президента США.

Збільшення видатків на оборону

Напередодні Столтенберг закликав європейські держави-учасники НАТО виконувати їхні зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Читайте також: Зеленський до Байдена: Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?

На думку генсеку НАТО, відмова європейських країн-членів НАТО від підвищення оборонних витрат після припинення президентських повноважень Дональда Трампа була б "хибним сигналом".

Серед причин - "агресивна поведінка Росії" й "анексія Криму"

Столтенберг наголосив, що в цьому питанні позиція нової адміністрації США не зміниться. Генсек Альянсу нагадав, що рішення НАТО - домогтися зростання витрат на оборону до рівня двох відсотків внутрішнього валового продукту (ВВП) - ухвалили в 2014 році, "коли Джо Байден був віце-президентом". Причиною тодішнього рішення стали "агресивна поведінка Росії, анексія Криму та жорстокіші форми тероризму". Ці загрози не зникли, крім того, до них додалися дедалі небезпечніші кібератаки, наголосив очільник НАТО.

Читайте також: Столтенберг: Чим успішніша Україна у реформах, тим ближче до НАТО

Утім, попри всі розбіжності з Росією, Єнс Столтенберг висловився за продовження діалогу з Кремлем. "Навіть якщо ми не віримо в кращі відносини з Москвою, ми повинні вміти керувати складними відносинами", - зазначив глава Альянсу.

Читайте також: Столтенберг наголосив, що не Росія вирішуватиме, хто приєднається до НАТО

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа вкрай гостро критикувала Німеччину за буцімто занизькі видатки на оборону, що, своєю чергою, викликало заперечення в Берліні. На тлі суперечки навколо оборонного бюджету ФРН Трамп розпорядився скоротити чисельність американського військового контингенту в Німеччині.

Однак 5 лютого в Пентагоні повідомили, що остаточне рішення щодо виведення американських військовослужбовців з Німеччини ухвалять не раніше середини 2021 року.