США не ухвалять рішення щодо виведення військ з ФРН до літа 2021 року

Остаточне рішення щодо виведення американських військовослужбовців з Німеччини ухвалять не раніше середини 2021 року. Саме до цього часу за дорученням президента США Джо Байдена буде підготована доповідь про присутність американських військ по всьому світу, повідомив офіційний представник міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі в п'ятницю, 5 лютого. А глава Пентагону Ллойд Остін дасть Байдену рекомендації лише після підготовки цієї доповіді, додав Кірбі.

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Нагадаємо, колишній глава Білого дому Дональд Трамп в червні 2020 року підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині приблизно на 12 тисяч осіб. За словами Трампа, можливе виведення військ пояснювалося боргом Німеччини перед НАТО. На той момент в Німеччині було близько 35 тисяч солдатів і офіцерів Сполучених Штатів.

План Трампа розкритикували як зовнішньополітичні експерти представлених в німецькому Бундестазі партій, так і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. При цьому Вашингтон не зробив конкретних кроків для скорочення контингенту США в ФРН.

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