США ведуть перемовини щодо заблокованого в портах України зерна

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 26 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 27 травня (час київський).

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Відправлення західними країнами Україні озброєнь, які зможуть завдавати ударів по території Росії, стане кроком до неприйнятної ескалації, вважає російська влада. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RT Arabic заявив, що Москва застерігає Захід найсерйознішим чином від такого розвитку подій.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що катастрофічне розгортання подій в Україні можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. "Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - додав Зеленський у відеозверненні.

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Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо вирішення проблеми заблокованого в українських портах зерна, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. При цьому він наголосив, що "немає жодних планів використати збройні сили Сполучених Штатів, військові джерела чи активи для надання допомоги у переміщенні зерна за межі України".

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