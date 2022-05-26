США ведуть перемовини щодо заблокованого в портах України зерна

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93-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 27 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 26 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 27 травня (час київський).
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Відправлення західними країнами Україні озброєнь, які зможуть завдавати ударів по території Росії, стане кроком до неприйнятної ескалації, вважає російська влада. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RT Arabic заявив, що Москва застерігає Захід найсерйознішим чином від такого розвитку подій.
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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що катастрофічне розгортання подій в Україні можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. "Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - додав Зеленський у відеозверненні.
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Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо вирішення проблеми заблокованого в українських портах зерна, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. При цьому він наголосив, що "немає жодних планів використати збройні сили Сполучених Штатів, військові джерела чи активи для надання допомоги у переміщенні зерна за межі України".
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