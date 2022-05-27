США не мають наміру послабляти санкційний тиск на Росію

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 26 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 27 травня (час київський).

++03.50++

Як повідомляє Білий дім у Вашингтоні, на даний час не проводяться переговори щодо послаблення санкційного тиску на Росію задля Москвою уможливлення експорту зерна. Путін говорив щодо такої можливості з італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі. Кремль при цьому дав чітко зрозуміти, що можливіст експорту зерна є, однак вона буде використана, якщо Захід зніме накладені санкції.

++03.30++

Російська армія від початку вторгнення в Україну втратила близько 1000 танків, повідомляють із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США Financial Times та CNN. За даними Вашингтона, Росія також втратила понад 30 винищувачів, 50 вертольотів та 350 артилерійських знарядь. Незважаючи на це, за словами представника Пентагону, у Росії залишилося багато можливостей для атаки.

++02.50++

США попередили Україну, що якщо вона завдасть ударів по території Росії, це загрожує ескалацією воєнного конфлікту, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела. Агенція стверджує, що діалог Вашингтона та Києва на цю тему "носить дуже делікатний характер" і спрямований на те, щоб досягти "загального розуміння ризику ескалації".

++02.15++

США можуть поставити Україні реактивні системи залпового вогню

США "схиляються" до того, щоб поставити Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), про які просить Київ, повідомляє CNN із посиланням на джерела. На думку української влади, американські РСЗВ можуть "змінити правила гри". Американські системи великої дальності можуть запускати ракети на сотні кілометрів - набагато далі, ніж будь-яка з тих, яку має на озброєнні Україна, зазначає CNN.

США протягом кількох тижнів відмовляли Києву у поставках цих систем, побоюючись, що Україна може використовувати їх для атак на території Росії. Альтернативою може стати постачання ракетних систем меншої дальності, пише CNN. Про рішення може бути оголошено вже цього тижня, стверджують джерела телеканалу.

++02.30++

Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у відсутності лідерства та нехтуванні інтересами України після його виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. "У військовому відношенні Берлін просто кинув Україну", - сказав Мельник в інтерв'ю виданню Bild. Насамперед це стосується питання постачання Україні важкого озброєння, наголосив посол. За його словами, Київ сподівався почути, "які конкретні кроки зробить коаліція, щоб надати нам масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну", але цього не сталося.

++01.55++

В адміністрації США вважають, що рішення не оновлювати ліцензії, які дозволяють транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов'язаннями міністерства фінансів РФ і Банку Росії, не вплине на світову економіку, повідомила на брифінгу представниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, це рішення призведе до того, що "Росія, ймовірно, не зможе виконувати зобов'язання і зіткнеться з дефолтом". Проте, зауважила Жан-П'єр, "вплив на світову економіку і, зокрема, на економіку США у разі дефолту Росії виявиться мінімальним".

++01.35++

Популярний співак Томас Андерс пояснив відмову від проведення концертів у Росії у березні. "Я не хочу і не можу виставляти мій компас цінностей на те, чи не відлякую я фанатів", - цитує Андерса Neue Osnabrücker Zeitung. "І якщо є ображені, то вже як є. Не хочу бути зарозумілим, але це їм доведеться з цим жити", - додав Андерс.

++01.05++

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що "за неперевіреними даними" Україна втратила контроль над містом Лиман у Краматорському районі Донецької області. "Це ще потрібно перевірити", - сказав Арестович в інтерв'ю каналу "Фейгін LIVE". Раніше в щоденному зведенні Генштаб України повідомив, що російські війська "зосередили сили на вогневій поразці" українських частин на південь і на південний схід від Лимана.

++00.50++

Угорщина потребуватиме до чотирьох років, щоб відмовитись від російської нафти, пише Reuters з посиланням на джерело. Глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуля заявив агенції, що для реструктуризації постачань країні потрібна фінансова допомога. У короткостроковій перспективі модернізація нафтопереробних заводів та розширення трубопроводу, яким нафта надходитиме з Хорватії, коштуватиме приблизно 750 мільйонів євро, пише Reuters. У довгостроковій перспективі реструктуризація може коштувати 18 мільярдів євро.

++00.45++

Відправлення західними країнами Україні озброєнь, які зможуть завдавати ударів по території Росії, стане кроком до неприйнятної ескалації, вважає російська влада. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RT Arabic заявив, що Москва застерігає Захід найсерйознішим чином від такого розвитку подій.

++00.35++

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що катастрофічне розгортання подій в Україні можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. "Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - додав Зеленський у відеозверненні.

++00.05++

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо вирішення проблеми заблокованого в українських портах зерна, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. При цьому він наголосив, що "немає жодних планів використати збройні сили Сполучених Штатів, військові джерела чи активи для надання допомоги у переміщенні зерна за межі України".

Читайте також: Чи стане Сєвєродонецьк другим Маріуполем? Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині