США готують новий пакет військової допомоги Україні - ЗМІ

У новому пакеті військової допомоги Київ отримає від Вашингтона ракети для посилення ППО та інші боєприпаси на сотні мільйонів доларів, пише Reuters. Утім, ракети ATACMS у нього не ввійдуть.

Сполучені Штати планують невдовзі оголосити новий пакет військової допомогидля України. Про це в четвер, 2 листопада, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на два неназвані джерела.

За даними співрозмовників агентства, знайомих з ситуацією, загальна сума цього пакета становитиме 425 мільйонів доларів. У пакет увійдуть насамперед ракети для вже переданих Україні систем ППО, амуніція для збиття російських дронів, а також інші боєприпаси й системи.

Утім, очікується, що пакет не включатиме додаткові ракети ATACMS, додали співрозмовники.

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Зброя надійде з різних джерел й за різними програмами

Показово, що запланований пакет допомоги Україні, по суті, матиме дві окремі частини. Перша включатиме боєприпаси з лазерним наведенням для збиття російських безпілотників вартістю близько 300 мільйонів доларів. Принаймні, на це вказує документ, доступ до якого отримали журналісти Reuters, і про що казав один з неназваних чиновників. Утім, кошти на ці боєприпаси надходитимуть з програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), що дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у виробників, а не брати її з американських збройних запасів.

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Водночас друга частина пакета на суму 125 мільйонів доларів міститиме додаткові боєприпаси для вже переданих Україні ЗРК NASAMS, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, артсистеми калібром 105 і 155 міліметрів, протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) TOW, протипіхотні міни, стрілецьку зброю, а також військові вантажівок.

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Ця частина пакета надійде в межах повноважень президента (PDA), що дозволяють Байдену передавати озброєння з запасів Пентагону без схвалення Конгресу. Тобто озброєння надійдуть з надлишкових американських запасів.

Адміністрація Байдена досі має резерв на суму близько п'яти мільярдів доларів на передачу Україні надлишкових озброєнь з запасів Пентагону після того, як у червні в міноборони США виявили помилку, внаслідок чого вартість озброєнь, відправлених в Україну, була завищена на 6,2 мільярда доларів.

За словами чиновників, пакет досі доопрацьовують, тож він може зазнати змін. Його виділення мають оголосити 3 листопада.