Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

До чергового пакета військової допомоги від Берліна вперше увійшли сім розвіддронів Primoco ONE, а також захисні системи AMPS для гелікоптерів. У пакеті є ще 12 бронетранспортерів та два радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T.

Німецький уряд у середу, 1 листопада, оновив список військової допомоги, переданої Україні.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, вперше Україні, проти якої Росія веде війну, поставлені сім розвіддронів Primoco ONE, дві захисні системи AMPS для гелікоптерів та PCB-принтер (3D).

Крім того, до нового пакета допомоги увійшли 12 бронетранспортерів та два радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T.

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Новий пакет допомоги містить також низку захисного та спеціального обладнання, як-от п'ять надводних дронів, 10 тисяч безпекових окулярів та 32 термінали для супутникового зв’язку. Для логістичних цілей передані чотири великовантажні тягачі та чотири напівпричепи, а також 12 вантажівок типу MAN TGS. Крім того, українським військовим передані 30 тисяч комплектів зимового одягу.

Також у німецькому уряді пообіцяли у майбутньому передати Україні 25 танків Leopard 1 A5. Цей проєкт реалізується спільно з Данією.

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Цьогоріч Україні Німеччиною надано військової допомоги на близько 5,4 мільярда євро. У 2022 році ФРН передала Україні військової допомоги на два мільярди євро. На наступні роки передбачена допомога Україні у розмірі близько 10,5 мільярда євро, ідеться на сайті німецького уряду.