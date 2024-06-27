Шольц хоче від ЄС більше коштів на біженців з України

Канцлер ФРН повідомив, що направив з прем'єрами Польщі та Чехії послання голові Єврокомісії, в якому детально виклав вимогу виділити країнам кошти відповідно до кількості прийнятих українських біженців від війни РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав до справедливішого розподілу коштів, що виділяються Європейським Союзом на розміщення та інтеграцію українських біженців.

Після прибуття на саміт Євросоюзу в Брюсселі у четвер, 27 червня, він заявив, що питання компенсації країнам, які приймають найбільшу кількість людей, які тікають від війни, досі не мають бажаної чіткості. За його словами, щоб адекватно врахувати витрати на приймання, розміщення та догляд за біженцями з України, необхідна додаткова суттєва фінансова підтримка з бюджету ЄС.

Шольц повідомив, що хоче обговорити це питання детальніше і тому разом зі своїми колегами - прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою - підготував і направив спільне звернення до голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). У листі детально викладені фінансові вимоги від імені керівників урядів трьох країн, які прийняли найбільшу кількість українців після вторгення Росії в лютому 2022 року.

"Можливості наших країн перевантажені. Тягар приймання біженців розподіляється несправедливо", - цитує німецьке агентство dpa витяг із листа трьох політиків, який опинився у його розпорядженні.

У своїй заяві в Брюсселі Шольц також підкреслив, що якщо інші країни прийматимуть менше біженців, то тим небагатьом країнам, які продовжують їх приймати, доведеться надавати "особливу фінансову підтримку".

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Німецька опозиція розігрує питання витрат на українських біженців

Останніми місяцями дискусія навколо українських біженців у Німеччині помітно активізувалася: деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін має скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу у ФРН.

Так, голова земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) розкритикував, що соціальну допомогу коштом німецьких платників податків нібито отримують занадто багато українських біженців. "Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції", - заявив він.

Ідеї опозиціонера викликали гостру критику з боку представників урядової коаліції - соціал-демократів і "зелених".

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, зараз у Німеччині проживають 1,17 мільйона біженців з України, з них - близько 260 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років, а переважну більшість становлять жінки та діти. За даними міністерства праці, в країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих мініроботах.

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