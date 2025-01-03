Словаччина: газовий конфлікт з Україною як відтяжний маневр

Словацький прем'єр Роберт Фіцо через зупинку Україною транзиту російського газу розпочав з Києвом серйозний конфлікт. Однак насправді про загрозу енергетичної кризи у Словаччині не йдеться зовсім.

Поки Росія щодня обстрілює Україну, доля українців та їхньої країни дедалі більше стає заручником владних і партійних ігор у деяких країнах ЄС. В Угорщині Віктор Орбан замилює очі своєму населенню, вдаючи з себе "місіонера миру" - в цій ролі він агітує проти опозиції, яка ніби є "розпалювачем війни в Брюсселі". Водночас у Німеччині Олаф Шольц (Olaf Scholz) намагається позиціонувати себе як "канцлера миру" і "прихильника деескалації" під час виборчої кампанії, щоб забрати голоси від проросійських партій "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і Союз Сари Ваґенкнехт (ССВ).

Внутрішньополітичні дискусії щодо України тривають й у Словаччині. Однак тепер прем'єр-міністр Роберт Фіцо, номінально соціал-демократ, але де-факто правий популіст, спровокував серйозний дипломатичний конфлікт із сусідньою Україною через зупинку нею транзиту російського газу. Фіцо погрожує припинити експорт електроенергії до України або згорнути допомогу українським біженцям, якщо Україна не відновить транзит газу з РФ. Насправді однак ідеться не про нібито неминучу енергетичну кризу в Словаччині, а про відволікання уваги від внутрішньополітичних проблем - програми жорсткої економії та поглиблення коаліційної і урядової кризи.

Трипартійний кабінет Фіцо, до якого входять також ліві і праві популісти, відомий своїми проросійськими позиціями з часу початку роботи у жовтні 2023 року. Однак до останнього прем'єр значною мірою підтримував політику ЄС щодо України. Поворот стався восени: наприкінці жовтня Фіцо дав інтерв'ю сумнозвісній російській пропагандистці війни Ользі Скабеєвій, яка закликає Путіна атакувати Європу ядерними бомбами. У ньому він розкритикував ЄС за "затягування війни" в Україні і пообіцяв приїхати до Москви на парад до Дня Перемоги 9 травня 2025 року - з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Візит до Москви

Але уже у грудні 2024 року Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. Зустріч нібито була присвячена пошуку вирішення словацької газової проблеми. Україна вже давно оголосила, що остаточно припинить транзит російського газу 1 січня 2025 року після закінчення терміну дії відповідного контракту з Росією. Після візиту до Москви словацький прем'єр-міністр не надав жодних його подробиць. Також незрозуміло, як і яким маршрутом він діставався Москви.

Згодом він запропонував зробити Словаччину нейтральним майданчиком для переговорів між Росією та Україною, але при цьому знову пригрозив Києву припиненням постачання електроенергії. Паралельно міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк порадив Україні "поступитися територіями".

"Другий енергетичний фронт проти України"

Це викликало подив і обурення в Києві. Президент України Володимир Зеленський звинуватив словацького прем'єра у відкритті "другого енергетичного фронту" проти України "за вказівкою правителя Росії". Словацька опозиція та деякі інші країни ЄС, зокрема Чехія, також критикували Фіцо та його проросійську політику.

Насправді деякі політики з номінально соціал-демократичної партії Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" (Smer-SD) в останні роки привертали увагу своїми іноді відвертими проросійськими позиціями. Наприклад, до вступу на посаду нинішній міністр закордонних справ Юрай Бланар був одним з небагатьох словацьких депутатів, які проголосували проти резолюції, що засуджує Росію за воєнні злочини в Бучі. Для порівняння, Фіцо був одним з найбільш поміркованих проросійських представників своєї партії.

Протест у Братиславі 23 грудня 2024 року проти візиту прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Втрата транзитних зборів

Його нинішня зміна курсу, ймовірно, багато у чому пов'язана з численними економічними та внутрішньополітичними труднощами Словаччини. Країна має один з найвищих бюджетних дефіцитів в Єврозоні - близько шести відсотків у 2024 році. Спочатку бізнес з російським газом приносив багато грошей до словацького бюджету. Це пов'язано з тим, що Словаччина сама була транзитною країною для інших європейських країн і щороку збирала близько пів мільярда євро транзитних зборів. Тепер це джерело доходу зникає.

Більше того, уряд Фіцо, який прийшов до влади з багатьма соціальними обіцянками, буде змушений впроваджувати жорсткі заходи економії та підвищувати податки, щоб зменшити дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року звичайна ставка ПДВ зросла з 20 до 23 відсотків, а знижена ставка для багатьох груп товарів - з 10 до 19 відсотків. Великі компанії в майбутньому будуть змушені платити вищий податок на прибуток. Підтримка сімей та пенсіонерів також була скорочена.

Дострокові вибори?

Водночас Словаччина, ймовірно, буде змушена підвищити ціни на енергоносії, оскільки незабаром їй доведеться імпортувати газ із західних країн і самій платити за нього транзитні збори. Однак, хоча в Братиславі давно знали, що Україна припинить транзит газу з 1 січня 2025 року, уряд не витратив час на пошук довгострокових альтернатив російському газу, як це от зробили Чехія чи Австрія. На тлі широких проросійських симпатій серед словацького населення Роберт Фіцо звинувачує Україну та антиросійську санкційну політику ЄС в економічних проблемах Словаччини - так само, як і його політичний союзник і колега Віктор Орбан в Угорщині.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та його словацький колега Роберт Фіцо Фото: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Є ще одна причина, чому Україна слугує для словацького прем'єра відволікаючим маневром: коаліція Фіцо, яка і так не є дуже неоднорідною, вже кілька місяців перебуває у кризі, яка стає дедалі гострішою. У жовтні 2024 року група політиків з радикально націоналістичними і проросійськими поглядами покинула парламентську групу найменшого партнера по коаліції - Словацької національної партії (СНП). Відтоді коаліція має у парламенті більшість лише в один голос. З іншого боку, у другій за чисельністю партії в коаліції після Smer-SD Фіцо, також номінально соціал-демократичній партії Hlas-SD, є депутати, які вважають правопопулістський, проросійський курс Фіцо занадто радикальним і опосередковано погрожують вийти з коаліції. Таким чином, сценарій дострокових виборів є цілком реальним.

Тим часом наразі не зрозуміло, чим закінчиться газова суперечка з Україною і чи виконає словацький прем'єр-міністр свої погрози на адресу сусідньої країни. Утім, одне можна сказати напевно: енергетична криза Словаччині не загрожує, в чому запевняє навіть уряд у Братиславі. Натомість газове питання може незабаром стати питанням політичного майбутнього Роберта Фіцо.