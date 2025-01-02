Через газ: Фіцо погрожує зменшити допомогу українцям

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у четвер, 2 січня, що коаліційний уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу.

Вимоги та погрози Фіцо

У відеозверненні, розміщеному на Facebook, він сказав, що його партія Smer розгляне припинення поставок електроенергії в Україну та скорочення допомоги українським біженцям, а також вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації за збитки, яких Словаччина зазнає через припинення поставок з Росії.

Словаччина, як зазначає Reuters, має альтернативні джерела постачання газу, але Фіцо заявив, що країна втратить доходи від транзиту і платитиме додаткові транзитні збори за імпорт неросійського газу.

Він повідомив, що 7 січня словацька делегація обговорить ситуацію в Брюсселі, а далі коаліція обговорить заходи у відповідь на те, що він назвав "саботажем" з боку президента України Володимира Зеленського.

"Я заявляю, що моя партія готова до дебатів і домовленостей в коаліції про припинення поставок електроенергії та про значне зниження підтримки громадян України в Словаччині. Єдиною альтернативою для Словаччини є відновлення транзиту або вимога компенсаційних механізмів, які замінять втрату державних фінансів у розмірі майже 500 мільйонів євро", - сказав Фіцо.

Читайте також: Зеленський: Припинення транзиту газу через Україну - одна з найбільших поразок РФ