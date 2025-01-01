"Історична подія": Україна припинила транзит газу з Росії

Після закінчення у грудні дії договору з "Газпромом" Україна припинила транзит російського газу. У міненерго називають це "історичною подією" задля "інтересів національної безпеки".

З 07:00 (за київським часом) середи, 1 січня, зупинено ттранспортування російського природного газу територією України, повідомило міністерство енергетики.

У компанії "Оператор ГТС України" нагадали, що в цей час завершила дію угода з російським "Газпромом", тому транзит і був припинений, про що Україна "в установленому порядку" проінформувала міжнародних партнерів.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування "в режимі нульового транзиту" і надійного газопостачання українських споживачів.

У Придністров'ї вимкнули централізоване опалення

"Газпром" зранку у середу підтвердив, що транзит газу через Україну припинений. Раніше компанія також повідомила, що з 1 січня "вводить обмеження" поставок природного газу в Молдову. Ці "обмеження" складуть "0 кубічних метрів на добу".

Офіційно, припинення постачання в Молдову в РФ не пов'язують із транзитом через Україну. У "Газпромі" зазначили, що вони викликані "відмовою молдавської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу". Москва приписує Кишиневу 709 мільйонів доларів боргу.

У компанії "Молдовагаз" наголошували, що від цього насамперед постраждає Придністров'я, що контролюється самопроголошеною "Придністровською Молдавською Республікою", а не решта території Молдови на правому березі Дністра, адже для неї газ купується на регіональних та європейських ринках. Зранку 1 січня придністровські енергетики уже заявили, що відключили систему централізованого опалення у населених пунктах регіону через припинення подачі газу з Росії. "Припиняється подача теплової енергії з метою опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, крім лікувальних установ", - інформує "Тираспольтеплоенерго".

Словаччина та Угорщина - за збереження транзиту газу

Наприкінці 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розгорнув активну публічну кампанію з вимогою зберегти транзит російського газу територією України. Він їздив у Москву на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, критикував президента України Володимира Зеленського і навіть погрожував припиненням постачання електроенергії в Україну.

Утім, його позицію не підтримали інші країни Європейського Союзу, окрім Угорщини, яка також виступає за продовження поставок російського газу.

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Словаччина отримувала з Росії близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік, що покривало більшу частину потреб країни. Угорщина отримувала від 80 до 85 відсотків газу з Росії.

До повномасштабного вторгнення на Україну в лютому 2022 року Росія була головним постачальником газу в ЄС, забезпечуючи понад 40 відсотків імпорту. Після початку війни і скорочення поставок Європа почала активно шукати можливості, щоб відмовитися від російських енергоносіїв. В Європейській комісії неодноразово запевняли, що готові до припинення цього транзиту.