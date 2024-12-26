Фіцо пропонує провести мирні переговори у Словаччині - Путін

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів між Росією та Україною, і для РФ це є "прийнятним варіантом",заявив президент Володимир Путін.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви 22 грудня запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це у четвер, 26 грудня, заявив президент РФ Володимир Путін під час спілкування з журналістами, додавши, що це є "прийнятним варіантом" для РФ.

"Так, він сказав, що якщо дійде справа до переговорів, вони були б раді надати майданчик його країни для проведення таких переговорів. Та ми й не проти, якщо до цього дійде. Чому ні? Тому що Словаччина займає нейтральну позицію. На наш погляд ця позиція є нейтральною, і це прийнятний для нас варіант", - наводить слова Мутіна пресслужба Кремля.

Також президент РФ заявив, що Фіцо "підтоплював" і "топив" за мирне врегулювання: "Тож тут уже не знаю, які до нього можуть бути претензії з боку Європи чи будь-кого. Але він саме про це говорив, на цьому і зосереджував свою увагу".

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Реакція на поїздку Фіцо до Путіна

Після візиту Фіцо до Москви президент України Володимир Зеленський дорікнув йому бажанням допомогти Путіну фінансувати війну. "Подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі", - написав тоді Зеленський в соцмережі Х.

Як він пояснив, лідери ЄС зауважили, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. "Радше навпаки - хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу", - наголосив український президент.

23 грудня перед будівлею уряду Словацької Республіки у Братиславі відбулася акція протесту під назвою "Досить Росії", яка була організована громадським об'єднанням "Мир Україні". Організатори заявили, що недільна зустріч очільника словацького уряду з Путіним посилює російський вплив і використовує питання транзиту газу для просування співпраці з Росією.