Зеленський: Фіцо хоче відкрити "другий енергетичний фронт"

Президент України відреагував на заяву прем'єра Словаччини щодо того, що країна може припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву прем’єра СловаччиниРоберта Фіцо щодо можливого припинення постачання електроенергії Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу територією України.

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", - написав президент України у Telegram у суботу, 28 грудня.

Зеленський зауважив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну сягає близько 19 відсотків. Він також додав, що "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, і може залишити ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику".

Подібні рішення з боку Фіцо не зупинять європейський імпорт електрики в Україну, натомість "можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", переконаний Зеленський.

Фіцо погрожує припинити поставки електроенергії

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини заявив, що його країна розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо Київ припинить транзит російського газу.

У відеозверненні на Facebook Фіцо повторив свою тезу про те, що припинення постачання газу через Україну вдарить по ЄС та його конкурентоспроможності. Він навів підрахунки, згідно з якими втрати для блоку, мовляв, можуть сягнути 120 мільярдів євро у 2025-2026 роках через вищі ціни не лише на газ, але й на електроенергію, вироблену з цього палива.

Також, за його словами, Словаччина втратить близько півмільярда євро через відсутність транзиту, Україна - майже мільярд євро, а Росія, ймовірно, "лише 2,5 мільярда євро". "Ми знову покарали росіян, чи не так?" - запитав Фіцо. Відповідальність за це він поклав на президента України Володимира Зеленського.

Наразі Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України.

Україна перекриє транзит російського газу з 1 січня 2025 року

Нагадаємо, що попри повномасштабну війну Росії проти України, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди спливає в грудні 2024 року. У Києві підтвердили, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом".

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