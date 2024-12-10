Чи може Сара Ваґенкнехт зупинити німецьку допомогу Україні?

"Союз Сари Ваґенкнехт", який у Німеччині називають проросійським, увійде до двох земельних урядів. Як це вплине на політику федерального уряду Німеччини щодо війни Росії проти України?

"Ми прийшли, щоб залишитися", - без зайвої скромності говорить керуючий справами "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ) Крістіан Лає (Christian Leye). Створена менш як рік тому партія, названа ім'ям її засновниці, колишньої "зірки" німецьких посткомуністів Сари Ваґенкнехт (Sarah Wagenknecht), стане однією з правлячих. Нехай і лише на земельному рівні.

Щоправда, у вересні 2024 року - на виборах до ландтагів у трьох федеральних землях на сході Німеччини - набагато успішніше виступили праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), які посіли одне перше та два другі місця. Але з цією партією, офіційно визнаною частково правоекстремістською, жодна інша політична сила вступати у коаліцію не бажає. А ось до "Союзу Сари Ваґенкнехт" ставлення політичних конкурентів терпиме.

У Бранденбурзі ССВ увійде до коаліції з соціал-демократами, у Тюрингії - з ними ж і ще з консерваторами з ХДС. Гострі суперечки на цю тему виникають у Німеччині насамперед тому, що ССВ вважають прокремлівською партією, яка виступає за припинення поставок Україні німецьких озброєнь та проти розміщення у ФРН нових американських ракет. Чи має ССВ можливість наполягти на таких вимогах?

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Партія вертикального злету

ССВ - партія вертикального злету. Зареєстрована щойно в січні цього року вже на червневих виборах до Європарламенту вона отримала понад шість відсотків голосів. А восени із двозначним результатом (від 11,8 до 15,8 відсотка) партія легко пройшла у ландтаги трьох федеральних земель на сході Німеччини - у Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії. У Саксонії, щоправда, ССВ залишиться в опозиції. Але оскільки уряд там не матиме стійкої парламентської більшості, ССВ все одно зможе впливати на його політику.

Перший з'їзд ССВ у січні у Берліні: в очікуванні Сари Ваґенкнехт Фото: Nikita Jolkver/DW

Входження ССВ до земельних урядів Бранденбургу і Тюрингії - це певною мірою і результат успіху на сході Німеччини АдН, яку також вважають правопопулістською і прокремлівською. У Тюрингії вона взагалі стала найсильнішою партією, зібравши майже 33 відсотки голосів, у Бранденбурзі (29,2 відсотка) та Саксонії (30,6 відсотка) впевнено посіла друге місце. Але з цією партією жодна інша в коаліцію вступати не бажає, тому й склалася ситуація, за якої ССВ залишився єдиним можливим партнером, з яким у двох федеральних землях можна було сформувати дієздатні уряди. Так що обидва ці "шлюби" не за коханням, а з необхідності.

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Якою є програма "Союзу Сари Ваґенкнехт"

Програма ССВ є сумішшю лівих, консервативних і пацифістських установок. Так, у соціальній та економічній сферах ця партія дотримується класичних лівих позицій - більше соціальних гарантій, вищі податки на багатих, "притиснути" транснаціональні корпорації.

ССВ виступає за обмеження припливу біженців до Німеччини Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

У соціокультурній галузі ССВ виступає, зокрема, за обмеження припливу біженців. У тому, що стосується міжнародної політики, ця партія вимагає припинити постачання озброєнь Україні, не розміщувати нові американські ракети в Німеччині і всі сили кинути на пошук дипломатичного вирішення конфлікту, допускаючи поступки Києва Москві.

Таким чином, вважає, наприклад, експерт з німецьких партій Константін Вуртманн (Konstantin Wurthmann), ССВ заповнює той вакуум, який залишають інші партії. У соціальних та економічних питаннях, пояснює він, німці орієнтуються радше на ліві ідеї, у повсякденному житті та ставленні до мігрантів вони консервативніші.

А пацифізм укорінився в Німеччині ще у перші десятиліття після закінчення Другої світової війни. І хоча, за останніми опитуваннями, частка німців, які виступають за продовження поставок німецьких озброєнь Україні, ще становить більше половини (57 відсотків), вона скорочується, а кількість противників такої допомоги зростає, особливо на сході ФРН.

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Що записано в коаліційних угодах про американські ракети та Україну

Перед початком коаліційних переговорів у землях на сході Німеччини засновниця партії Сара Ваґенкнехт говорила, що ССВ погодиться на участь в урядових коаліціях лише за умови підтримки її курсу щодо України та американських ракет іншими партнерами. І що в підсумку? Що саме перемовники від ССВ та інших партій записали до коаліційних угод?

І в Тюрингії, і в Бранденбурзі у відповідних документах є пасажі про постачання зброї Україні, ракети й дипломатичні зусилля для припинення війни. У бранденбурзькій коаліційній угоді, наприклад, йдеться, що "війну (в Україні. - Ред.) не буде припинено шляхом подальших постачань озброєнь". Про ракети: "Ми (учасники майбутнього земельного уряду. - Ред.) критично ставимося до запланованого розміщення на німецькій території ракет середньої дальності та гіперзвукових".

Учасники майбутнього уряду в Тюрингії зафіксували у своїй коаліційній угоді факт їх "різних поглядів на необхідність" постачання німецьких озброєнь Україні для "захисту її територіальної цілісності та суверенітету". А щодо ракет, то, йдеться в документі, знаючи про критичне ставлення багатьох жителів Тюрингії, учасники майбутнього уряду "вимагають широкої дискусії" з цього приводу.

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Поступки з обох сторін

Почерк Сари Ваґенкнехт у цих двох коаліційних угодах є, але вимог припинити постачання зброї Україні та не розміщувати в Німеччині американські ракети в них таки немає. Текст є компромісом, хоч і з поступками з боку соціал-демократів і консерваторів.

Представникам же ССВ своєю чергою довелося змиритися з оцінками, які містяться у документах, що те, що відбувається, це "розв'язана Росією проти України агресивна війна", яка "суперечить міжнародному праву", з констатацією неприпустимості "змін кордонів воєнними методами".

Одночасно в обох документах йдеться про "велике значення обороноздатності нашої країни (Німеччини. - Ред.) та зміцнення можливостей Бундесверу для підтримки миру та забезпечення безпеки".

Федеральні землі - канцлеру не указ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) спокійно поставився до змісту коаліційної угоди, досягнутої в Бранденбурзі на переговорах соціал-демократів з ССВ. "Бранденбурзький уряд не завадить керованому мною федеральному урядові продовжувати політику підтримки України", - заявив він, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу. До того ж, додав Олаф Шольц, у коаліційній угоді "не записано, що допомогу Україні має бути припинено, обмежено чи скорочено".

Утім, навіть якби початкові вимоги Сари Ваґенкнехт містилися в коаліційних угодах словом в слово, це не вплинуло б на політику офіційного Берліна: зовнішня політика належить до виняткової компетенції федерального уряду. Тож зовнішньополітичні тези, написані у співавторстві із ССВ в земельних коаліційних угодах, мають лише символічне значення.

Шансів опинитися в центральному уряді після дострокових виборів до німецького Бундестагу 23 лютого 2025 року у "Союзу Сари Ваґенкнехт" поки немає. Не факт, що ця партія взагалі зможе подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Найвищим її загальнонімецький рейтинг був у серпні - вісім відсотків. З того часу він неухильно йде вниз і становить зараз від 4,5 до шести відсотків. Але й опинившись у Бундестазі, ССВ не зможе розраховувати на запрошення до уряду - незалежно від того, хто стане наступним канцлером. На федеральному рівні коаліцію із Сарою Ваґенкнехт виключають і консерватори, і соціал-демократи.