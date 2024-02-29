Сирський визнав проблеми на двох напрямках

Головком ЗСУ розкритикував декого з командирів, але запевнив, що вжив "всіх заходів для виправлення ситуації".

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський визнав наявність проблем на двох напрямках - Авдіївському та Запорізькому.

"Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", - написав він у четвер, 29 лютого, у Facebook після поїздки до Донеччини.

Прорахунки командирів

Сирський вказав, що до погіршення ситуації на фронті призвели й дії "окремих командирів", зокрема, їхні "певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника". За його словами, це "безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках".

Головнокомандувач запевнив, що вжив "всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів".

Він також відзначив військових 3-ї окремої штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад, які "вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки". Раніше в Третій штурмовій заявили, що також вибили окупантів з Красногорівки.

Як повідомлялося, в другій половині лютого військам РФ вдалося захопити Авдіївку, а також витіснити Сили оборони України з кількох населених пунктів поблизу неї.

9 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Сирського головкомом ЗСУ, який замінив на цій посаді Валерія Залужного.