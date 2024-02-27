Сили оборони України відступили ще з двох сіл біля Авдіївки

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій у вівторок, 27 лютого, повідомив, що підрозділи Сил оборони України відійшли ще від двох сіл, розташованих західніше Авдіївкина Донеччині. Відповідну заяву Лиховій зробив в ефірі національного телемарафону.

"На Авдіївському напрямі наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове. В них до війни було разом до 100 мешканців", - пояснив Лиховій.

Наступ росіян на захід від Авдіївки триває

Запеклі бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі, пояснив речник. "Ворог зазнав тут великих втрат", - уточнив він. Наразі лінію оборони "стабілізовано в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі", уточнив речник ОСУВ "Таврія". "Зокрема штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка", - розповів Лиховій. За його словами, "це інші рубежі, більш вигідний там ландшафт". "Є, зокрема там певний каскад водосховищ. Природні умови можуть тут допомогти", - розповів Лиховій.

Крім того, за даними Лиховія, за останні кілька днів війська РФ збільшили інтенсивність наступів і чисельність штурмових груп. Якщо раніше вони наступали групами до відділення, то "зараз це вже штурмові групи чисельності до взводу, а подекуди і до роти, як на Маріїнському напрямку", визнав він.

Про складну ситуацію для поблизу Авдіївки розповів і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, основний напрямок, де зараз тиснуть війська РФ - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Крім того, дуже активні бої точаться в районі Красногорівки, каже Жорін. "Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", - написав Жорін у Telegram-каналі .

Не перший відступ Сил оборони на Авдіївському напрямку

Нинішній відступ загонів Сил оборони - не перший. Нагадаємо, напередодні українські військові відійшли від села Ласточкине, що так само розташоване на захід від Авдіївки.