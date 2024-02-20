Біля Роботиного росіяни знов стратили 3 полонених бійців ЗСУ

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом чергового розстрілу російськими солдатами трьох українських військовополонених у районі Роботиного на Запоріжжі.

Офіс генерального прокурора (ОГП) повідомив у вівторок, 20 лютого, про відкриття кримінального провадження за фактом розстрілу російськими окупантами полонених бійців Збройних сил України (ЗСУ) поблизу села Роботине в Запорізькій області.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). 20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОГП, цей воєнний злочин росіяни вчинили 18 лютого. В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Костін: Псковські десантники використовували українців як живий щит

У середині грудня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження на підставі відео, на якому російські окупанти використовують українських полонених в якості "живого жита" на околицях Роботиного. Наприкінці грудня ОГП відкрив ще одне кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими солдатами полонених бійців ЗСУ поблизу Роботиного.

20 лютого в ефірі національного телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що слідство встановило: українських полонених у якості живого щита використовували військовослужбовці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ (Псковська десантна дивізія).

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