ОГП: росіяни розстріляли на Запоріжжі 3 полонених бійців ЗСУ

Офіс генерального прокурора (ОГП) України повідомив у середу, 27 грудня, про відкриття кримінального провадження за фактом розстрілу російськими військовими полонених бійців Збройних сил України (ЗСУ) поблизу села Роботине в Запорізькій області.

"За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення з Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення статті 3-ї Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. Відео про це зараз розповсюджене в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

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Провадження відкрили за статтею Кримінального кодексу України "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

Як повідомлялося, 14 грудня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження на підставі відео, на якому російські окупанти використовують українських військовополонених в якості "живого жита" на околицях Роботиного.