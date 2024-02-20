Розстріл поранених в Авдіївці: омбудсмен звернувся в ООН

Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо розстрілу російськими окупантами шести поранених українських військових на опорному пункті "Зеніт", яких ті пообіцяли взяти в полон і віддати згодом на обміні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) щодо розстрілу російськими окупантами шістьох українських військових на опорному пункті "Зеніт" в Авдіївці. Про це омбудсмен повідомив у Telegram у вівторок, 20 лютого.

"Терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з'ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених", - зазначив він.

За його словами, вихід українських військових з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування з боку російської армії, яка обстрілювала евакуаційні шляхи та автомобілі. Деяких важкопоранених і загиблих вдалось евакуювати, але через масштабний наступ окупантів шансів для повторних спроб евакуації не залишалось.

Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв'язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з РФ. "Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених. Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі - обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - розповів Лубенець.

Судячи з оприлюдненого росіянами відео, домовленостей вони не дотримались. "Родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена", - написав Лубінець.

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