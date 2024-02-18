Україна розслідує ймовірний розстріл 6 полонених в Авдіївці

Україна розслідує ймовірні розстріли беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому на Донеччині. Як повідомила у неділю, 18 лютого, пресслужба Донецької обласної прокуратури, кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Підставою для початку розслідування став відеоматеріал, поширений Сухопутними військами Збройних сил України, з фрагментом "вбивства двох воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району". "На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Розстріл полонених у Авдіївці: були поранені і чекали на евакуацію

Також прокурори розслідують ще одне вбивство, ймовірно, українських військовополонених. Зазначається, що 18 лютого 2024 року "в одному з telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених ЗСУ на одній з позицій у місті Авдіївка. "Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію", - наголошують прокурори.

Як уточнили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" виданню "Суспільне", інформацію щодо імовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці нині з'ясовують. "Немає спростування або підтвердження. Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність", - заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Тим часом 18 лютого проєкт DeepState опублікував подробиці про те, як нібито шестеро полонених українських військових були розстріляні в Авдіївці на позиції "Музей" ("Зеніт"). У дописі йдеться, що імовірно це сталося 15 лютого.

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Раніше й Україна, і Росія звинувачували одна одну в розстрілі військових, що здаються в полон. Вбивство військових, що склали зброю, порушує третю статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й вважається воєнним злочином.