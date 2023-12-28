Розстріл бійців ЗСУ: прокуратура назвала ймовірних причетних

За словами представника ОГПУ Юрія Бєлоусова, у прокуратури є дані, що до розстрілу українських полонених можуть бути причетні військові 76-ої десантно-штурмової дивізії РФ. Ці дані наразі перевіряються.

До розстрілу українських військовополонених поблизу Роботиного у Запорізькій області ймовірно причетні військовослужбовці 76-ої десантно-штурмової дивізії РФ. Про це заявив у четвер, 28 грудня, керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі "Радіо Свободи".

"Ми маємо підстави вважати, що до вчинення цього злочину має відношення 76-та десантно-штурмова дивізія РФ, ці дані наразі перевіряються. Зазначена дивізія вже відома воєнними злочинами під час повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема під час окупації Київщини", - наводить його слова пресслужба ОГПУ.

За словами Бєлоусова, слідство вже верифікувало поширене в мережі відео з розстрілом та встановило особи загиблих українських військовослужбовців. Він додав, що кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину було розпочате ще до публікації відеоматеріалу в мережі.

"Розслідування було розпочате 16 грудня, в той самий день, коли інформація надійшла до правоохоронних органів. Подібні розслідування проводяться, зокрема, нашими обласними підрозділами. В даному випадку цим займається Запорізька обласна прокуратура", - зазначив Бєлоусов.

Системність злочинів РФ щодо українських військовополонених

Бєлоусов наголосив, що поширеність та системність подібних злочинів армії РФ демонструє свідому тактику Росії, яку заохочує її військове командування. За його словами, відомо щонайменше про ще один за останній місяць випадок використання українських військовополонених як "живого щита" в районі цього населеного пункту.

"Це свідчить про системність практик і про те, що це непоодинокий випадок. Це точно знає командування РФ, підлеглі якого здійснюють ці злочини", - наголосив Бєлоусов.

Напередодні в мережі з'явилося чергове відео зі стратою трьох імовірно українських військовополонених військами РФ. На ролику видно, як трьох українських військових, поставлених на коліна, розстрілюють з відстані в кілька метрів. За злочином спостерігає людина в однострої, яка стоїть за полоненими. В Офісі Генерального прокурора відкрили провадження за статтею Кримінального кодексу України "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Як повідомлялося, 14 грудня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження на підставі відео, на якому російські окупанти використовують українських військовополонених в якості "живого жита" на околицях Роботиного.