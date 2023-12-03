Розстріл полонених: Україна звинуватила РФ у новому злочині

На кадрах зйомки з БпЛА двоє вояків у формі ЗСУ по черзі виходять із траншеї з руками за головою. Потім російські солдати розстрілюють українських військових.

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) заявило про ще один випадок розстрілу російськими військами українських військовополонених. "За підтвердженою інформацією російські окупанти вкотре розстріляли беззбройних солдат", - йдеться у дописі у Telegram-каналі СтратКому, оприлюдненому в ніч на неділю, 3 грудня.

Управління також посилається на кадри, оприлюдненні в медіа з ймовірною стратою двох українських військових, але не уточнює, про яке саме відео йдеться.

Напередодні український моніторинговий проєкт Deep Stateу своєму Telegram-каналі поширив кадри, зняті з БпЛА, на яких двоє вояків у формі ЗСУ по черзі виходять із траншеї з руками за головою.

Стверджується, що українські військові були змушені здатися в полон після того, як у них скінчилися боєприпаси. Потім російські солдати розстрілюють українських військових.

За даними каналу, це сталося в районі села Степове на північний захід від Авдіївки. Російські війська намагаються захопити цей населений пункт, щоб перерізати шляхи постачання української армії.

Україна закликає міжнародну спільноту відреагувати

У СтратКомі закликали міжнародну спільноту "засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності".

Також після поширення зазначеного відео про намір звернутися до міжнародних організацій повідомив і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Зокрема, він поінформує Міжнародний комітету Червоного Хреста (МКЧХ), "мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених".

Крім того, омбудсмен звернеться до Організації Об'єднаних Націй, "щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією".

"Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права (…) РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон!" - наголосив Лубінець.

Справу розслідують слідчі

Згодом у Офісі генерального прокурора України повідомили, що після оприлюднення відео ймовірного розстрілу військових, головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Україна та Росія звинувачують одна одну у розстрілах полонених

Раніше й Україна, і Росія звинувачували одна одну в розстрілі військових, що здаються в полон. Вбивство військових, що склали зброю, порушує третю статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й вважається воєнним злочином.

Низка відеозаписів з імовірними розстрілами як українських, так і російських полонених оцінювалися як справжні. Так, у жовтні ООН визнала справжнім відоме відео вбивства росіянами беззбройного українського полоненого солдата Олександра Мацієвського, який перед смертю сказав "Слава Україні!".

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